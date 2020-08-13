「錢呢？」時代力量前主席徐永明索賄的惡行惡狀越扯越大，家中被搜出的300萬元現金甚至被綠營名嘴周玉蔻爆料，恐來自他的「學長」交通部長林佳龍。這起跨黨派收賄貪汙弊案令外界氣結，也令時力飄搖欲墜。在酒店中交付一卡300萬現金的紙袋，這劇情實在灑狗血。林佳龍是否已經被檢調高規格偵訊、或是否需要進一步釐清，外界仍在霧裡看花，然而林佳龍的民進黨同志、立法院副院長蔡其昌已經點名林部長出來面對、說清楚。

外界好奇，徐永明不論是期約索討大筆款項、實收小筆現金都罪證確鑿，為何還不直接收押而是交保？較無爭議的一個判斷方向，徐永明在羈押庭中向法院的種種案情交代，勢必已經取得某種程度的理解與信任，讓院檢調對賄賂案有了更細膩、向上追蹤案情的線索。挑明了說，徐永明的呈堂證供讓這個還在拼圖過程、按圖索驥的官商舞弊案件「咬住了」某些突破關鍵。現在要搞清楚的只是，徐永明提到了林佳龍，究竟是為了脫罪還是要把事情搞大「讓大人來扛」？無論如何，檢調向媒體界透露「無形中有股力量介入」的說法也點出了一個事實：「人事物證俱在，只看上面要查到哪裡了」。

首先要分析，林佳龍有可能是被徐永明誣攀嗎？徐從學界跨足政界前，一向與民進黨「正國會」系統走得近，而林佳龍也是對他提攜有加，就算徐永明無法獲得民進黨提名在台中參選立委，正國會還是幫他運作到時代力量擔任不分區立委，因此若失去正國會的支持，對徐永明失去政治舞台後想要東山再起是更不利的選擇，因此理性上徐永明沒道理誣指共犯。

但林佳龍否認得如此決絕，甚至還要用政治語言切割，這就代表該起司法案件引起的政治操作，已經讓林警覺到必須先自己畫下紅線；至於是否有暗示意味，「意外」促使交保在外的徐永明隔空串證、滅證，這就看司法蒐證的決心到哪了。當然，此舉已經增加檢調查案的困難度，但也確實讓外界看懂了些什麼。

再者，林佳龍扛得住嗎？自從「千億海水煉金計畫」被抓包作廢後，林佳龍的形象已經被外界定型了，並無超高的人格能保住已經涉入貪腐的徐永明。回過頭來講，即便徐永明擁有博士學位，但他在法庭上咬出其他人，單就這件事即顯示，徐永明為了不被收押，勢必有許多還沒被外界披露的「亂講話」，其犯後心態與一般詐騙集團、流氓在法庭上原形畢露，甚而裝可憐求原諒的出賣同夥現象，並無二致。

無論如何，這已經不是一場單純的政客司法戰了，硝煙中各界都感覺出綠營派系混戰隱然掩來。而林佳龍與蔡其昌的台中市長「超前部屬」卡位戰更是山雨欲來，弊案是否辦到底，會不會與綠營新系與非新系的政爭升高或消停，外界張大眼睛在看。徐永明，這位被公督盟評為連續八會期的最佳立委，真不是一般人。時代力量的主席能吃也會咬，儘管財產來源不明，還是能透過黨的帳戶洗白了百萬現金，果然不同凡響。

（作者為資深媒體人）