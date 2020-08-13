國民黨8月11日公布民調數據，其中一題的調查結果令人深感憂心。

國民黨民調當中的這個題目，是針對民進黨上台後中央政府4年花費超過新台幣90億元購買媒體內容進行宣傳。對此，民調顯示62.6%的民眾不認同。國民黨開記者會對數據的解讀是：62.6%的民眾反對政府洗腦。

看到這個數據，第一時間覺得不可置信，因為這個數據呈現的反對比例實在太低了！如果這個數據是真實民意，那就表示有將近4成的民眾對於政府花錢購買媒體內容認同或是沒有意見。從媒體報導的截圖可以查知，非常不同意有8.6%，不同意有11.0%，無意見則有17.9%。

現代民主國家的公民，應該都知道新聞媒體是監督政府的第四權，對於政府購買媒體內容的不認同比例怎麼會只有62.6%呢？為了探究民調的真相，有必要先了解民調執行單位，以及原始問卷題目，以便知道是不是出現了機構效應，或是問卷題目在設計上是否恰當。

研究民調的人都知道，民調會有機構效應，也就是執行民調的機構可能會對調查結果產生影響，舉例來說，如果是交通大隊進行民調，問民眾最近是否曾經違規，雖然民調絕不是報案或自首管道，但是民眾即使曾經違規恐怕也不敢承認，這時改為委託中性機構，應該可以調查出更符合事實的數據。至於問卷題目也很重要，不同的問法往往也會影響調查數據。

檢視國民黨的官網，只提供了新聞稿，提及這份民調是委託艾普羅行銷市場研究公司，卻沒有提供原始問卷與分析報告，殊為可惜，但是最起碼可以排除機構效應，因為如果是國民黨直接執行民調，可能不同政黨的支持者在回答上就會受影響。

雖然從國民黨官網查不到原始問卷題目，但是比對相關媒體報導以及新聞照片的截圖可知，這一題應該是問：「是否認同政府不應該用人民納稅錢收買特定媒體？」如果題目是這樣的話，那就更加令人意外了。相較於媒體報導寫的題目是不認同「政府使用人民納稅錢購買媒體內容」，原始問卷的題目如果確實提到了「收買特定媒體」這幾個字，情況更為嚴重。但是結果卻只有62.6%的受訪者不認同，這豈不是說，就算政府用人民納稅錢收買特定媒體，仍有將近4成的民眾認同或者是沒意見？

進一步來看，題目如果真是「是否認同政府不應該用人民納稅錢收買特定媒體？」這種否定式問句，是不是有可能造成民眾誤答？當受訪者回答不同意，到底是不同意「政府收買特定媒體」？還是，不同意「政府不應該收買特定媒體」？

如果沒有誤答，國民黨這份調查的數據恰恰反向呈現「政府用人民納稅錢收買特定媒體」，19.6%民眾同意，17.9%民眾沒意見。這實在太令人憂心！

（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授）