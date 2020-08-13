聯合國剛剛公布2020年世界糧食安全和營養狀況年度報告。根據報告，預測指出到2030年全球還是無法達到零飢餓的目標，儘管在邁向零飢餓的目標有些許進步，但是大部分營養指標還是無法達標。而新冠肺炎對全球健康及經濟社會層面的衝擊，對於那些弱勢團體的糧食安全及營養狀況更有可能是雪上加霜。

這樣的狀況下，我們不禁要問因全球糧食危機可能造成的飢荒、政治與安全上的不穩定及猖獗的移民潮，我們做了甚麼預防措施？無庸置疑的是，國際貿易上對於糧食及農業必需品像是肥料、機器設備、燃料等等的運送管道必須保持暢通並正常運作。同時，各國也應盡力提升本國的糧食生產。

在過去數十年以來，以色列已證明能成功運用先進農業科技，在嚴苛沙漠環境及乾旱區，提供快速、有效且低成本的解決方案。而滴灌技術就是最佳例子之一。這種灌溉技術能增加農產，也能省水及減少溫室氣體排放，長期看來也是創造糧食安全。

大家都知道沒有水，無法種植作物，而在以色列，對於這樣的問題已找到無以計數的解決方案也都實際運用，譬如運用淨化後的汙水來灌溉，或甚至是運用鹽水耕作，針對供水系統來防堵漏水或是辨識漏水來源。水耕栽培─將蔬菜栽種於水的耕作型態。以色列在節水、灌溉監控及其他解決方案可提供給世界各國簡單且低成本耕作模式。

精準農業能夠針對所有植物各個層面需求的農業科技，也是以色列農業發展另一個例子。今日，感測器可以精準告知每棵樹需要的水量及肥料，還有遭受的病蟲害，根據判斷而提供個別治療，而這些監控大多透過無人機或是其他方法來執行。使用衛星收集資料及遠端感應，電腦化的溫室及長期監控溫度、濕度、病蟲害／昆蟲等，即使在遠處也能增加農產量及創造更多糧食生產。

撇開其他不說，新冠肺炎危機也暴露了我們過分依賴動物性食物的事實。由於員工感染新冠肺炎須關閉屠宰場及肉類包裝廠，更推動市場上以植物性蛋白取代動物性蛋白的需要。這項產業正快速成長，而許多科技像是人造肉也可以預見將在未來大量被使用。我們需要加速這樣的過程，因為我們了解畜牧業對地球造成極大傷害，也非符合永續發展原則所以須降低這類的飼養活動。因此，從植物或是人造肉獲取蛋白質將日益重要。以色列對這方面研究範圍相當廣泛而我們的新創產業也為全球這項食品發展的先驅。

因氣候變遷、全球沙漠化現象加劇、水危機及動植物的瀕臨絕種對生物多樣性造成衝擊，提升當地農產生產力更是刻不容緩。這些因素和其他議題都正在威脅糧食長期供應的問題。因此，在不影響環境及氣候前提下為糧食安全及農業生產做好準備是相當重要的。

總結來說，離解除新冠肺炎危機還有一段時間，它還是會持續影響我們日常生活。所以，了解全球糧食供應鏈的脆弱性、威脅糧食安全不同干擾源，及大規模增加當地糧食的生產，更是比過去任何時候都還來得重要。

今年稍早蔡總統在就職演說中曾提到台灣需要在糧食生產上維持一定程度地自足性。我們很榮幸能分享以色列豐富的經驗及知識，並與台灣並肩合作達成目標。

（作者為駐台北以色列經濟文化辦事處代表）