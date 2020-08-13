《藥事法》102條第1項載明醫師以診療為目的，並具有本法規定之調劑設備者，得依自開處方，親自為藥品之調劑。第2項規定全民健康保險實施2年後，前項規定以在中央或直轄市衛生主管機關公告無藥事人員執業之偏遠地區或醫療急迫情形為限。回顧台灣實施醫藥分業已經20餘年，西醫、牙醫診所，早已內聘藥師或將處方箋交付社區藥局的藥師來調劑，給病人在用藥安全上多一份監督跟保障。

衛福部也一再宣導「看病找醫師，問藥找藥師」，20年的衛教後，其實國人也習慣了到診所看病，領取醫師開立的處方箋，到社區藥局找藥師調劑，並提出用藥諮詢，這也是先進國家都已實施的醫療制度。目前唯獨中醫診所沒有實施醫藥分業，因為中醫師依法得以處方並親自調劑中藥，如此不免淪為球員兼裁判的弊病。

近來台中市衛生局查獲中醫診所違法使用禁藥的事件中，造成病人健康的危害和不可彌補的遺憾。健保署雖然規定合約之醫療院所必須上傳病歷和用藥紀錄到雲端，這才能讓病人的診斷和用藥情況透明化，避免了以往醫師重複開藥的困擾。但自費藥材部分就無須上傳，以致於這個部分無法透明化，所以病人的權益是否得到保障，端看醫師的專業良知來決定。

當前中醫、藥商的現實環境中，長久以來存在著相依共生的複雜關係，這種供需之間，是醫師、藥師數量不足時的歷史包袱，如今領有執照的藥師將近4萬人，台灣藥師與民眾比例之高在世界上也算名列前茅，主管機關別忘了「藥師才是藥物學的專家」；此次新冠肺炎疫情中，藥師都能無私地扛起防疫的公衛角色，在專業的立場上，更必須克盡職守負起中醫師和病人之間，為用藥安全把關的重責大任。

期待衛福部食藥署與健保署能夠站在維護國人健康的首要目標上，趕快修法或研議相關配套措施，必須讓藥師有能扮演協助醫師的位置，為用藥安全把關，使已延宕20年的「中醫醫藥分業」，快快實施，就能避免這一類有心或無意使用禁藥的違規事件，如此才能追上西醫和牙醫的步伐，也才是全民之福。

（作者為藥師）