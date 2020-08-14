無色覺醒》賴岳謙：川普為何打TikTok？併吞強勁獲利企業？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第696集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「川普為何打TikTok？併吞強勁獲利企業？」

「互聯網」的出現帶給現代人生活型態上巨大的轉變，不僅只在於生活，更是對思想言論自由的傳遞，產生了翻天覆地的變革。隨著發展的演進，大眾開始在社群軟體上發揮創意，藉此尋找相同興趣的同好、商業的傳播甚至是進行政治思想的推廣等。

2013年北非爆發「茉莉花革命」，政治局勢發生天翻地覆的變化。即使當時北非領導者，掌控當地主要的電視傳播媒介，但民眾仍舊能進行有效的社群串聯，這當中的「Facebook」（臉書）扮演著極重要的角色。

美國網路科技巨頭等或網路科技系統公司，曾經在中國大陸發展互聯網時，對於在中國境內的網路商業等公司發展，為配合當地法規，進行一定的必要網路防火牆建置保護，築起了一道現代版的「網路中國長城」，禁止許多網域外公司系統進入，當時還遭到許多有意分食，大陸互聯網大餅的國際公司從屬國家有所批評。

然而現在美國政府卻以「國家資訊安全」為理由，在美國本土也築起了一道牆，阻止大陸企業在美國的發展。美國一向自稱民主自由、言論自由，甚至經常以此批評他國內政，然而曾幾何時美國也開始淪為言論管制國家，民主言論自由莫非只是美國在國際政治手段的口號？

2016年「字節跳動」公司旗下知名短視頻社交軟體「抖音」在中國北京問世，以「成名只需15秒」的宣傳口號，瞬間在大陸年輕人社群打開知名度。現今無論男女老少都盛行，加入「抖音」創作平台成為自媒體。

而行動載具應用程式（APP）數以萬計，但「抖音」在大陸用戶的日平均使用時間，卻可以突破30分鐘，這樣的成績，也衝擊其他社群網路的訂閱戶成長率，而其海外市場國際版「TikTok」所影響最為劇烈的就是「Facebook」（臉書）。

曾經美國會針對中國大陸企業舉行反壟斷法聽證會，就保護美國智慧財產權，聽取美國高科技公司的意見。美國四大科技龍頭包括「Google」（谷歌），「Amazon」（亞馬遜）「Apple」（蘋果）和「Facebook」（臉書）以遠距離視訊方式齊聚。除了臉書外，另外三巨頭在此聽證會都達成一致意見，對於中國大陸企業是否有資訊竊取等，都表達中國大陸企業並沒有剽竊他們任何東西。

唯獨「Facebook」執行長「馬克·扎克伯格」（Mark Elliot Zuckerberg）扎克伯格在沒有相關證據下，鬆口認定陸企所屬海外數位平台子公司可能存在有資安危險，此舉被外界評論，這是「Facebook」受「字節跳動」其應用軟體「Tik Tok」發展的威脅所做出之影射指控。

然而川普在日前簽署兩只行政命令，以國家安全隱憂為由，禁止受美國管轄的任何個人或實體，與TikTok或微信的任何生意往來，並於45天後生效。也就是9月15日前，要求「字節跳動」切割出售「Tik Tok」給美國的微軟公司，甚至還傳出，美國政府提取抽成的傳言，等等舉動都讓世界譁然。社會大眾無不質疑，這還是號稱言論思想自由、通訊自由的美國精神嗎？……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！