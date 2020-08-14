大陸解放軍東部戰區發言人張春暉大校宣布，東部戰區在台灣海峽南北兩端「多軍種、多方向、成體系出兵」，針對「個別大國」舉行「實戰化演練」。媒體及評論家各有解讀，有的認為是1995、1996年來所少見，台灣要小心，也有大陸學者指出「大陸已做好對台軍事鬥爭準備」。

軍演分兩階段，第一階段已在美國衛生部長阿札爾會見蔡英文總統當天舉行，出動殲11、殲10型軍機飛抵台海北部、西南部，並短暫越中線。第二階段會在8月中左右，與17日美國環太平洋軍演部分重疊。

大陸東部戰區將組織海空兵力實施戰備巡航，出動驅護艦、轟炸機、殲擊機和預警機等多種武器裝備，檢驗多軍種一體化聯合作戰能力。有軍事觀察家在微博搜獲照片，顯示解放軍5艘071登陸艦已集結湛江，軍演可能蓄勢待發。

依據張春暉的說法，這次軍演的對象其實是美國，不是台灣。不過台灣也不能自我安慰，認為與自己無關。大陸追求和平統一目標、不放棄武力統一手段，40年來未曾改變，習近平時代更積極做軍事鬥爭的準備。

美國針對大陸軍演，立即做出針鋒相對式回應，北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台，13日發布兩則有關美國偵察機活動訊息：第一則顯示美國海軍1架P-8海神式海上巡邏機現蹤台灣海峽南側，從南海飛往巴士海峽。第二則是美軍1架RC-135偵察機，從內布拉斯州奧福特空軍基地飛抵日本嘉手納空軍基地。

前總統馬英九日前指出「解放軍若攻台『首戰即終戰』」，聽起來像在威脅台灣，認為台灣必敗，因而遭到綠營圍攻。其實這句話也可以解讀為，大陸攻台必做好「必勝」準備，否則不會輕易動手。

中美軍事鬥爭剛剛開始，台灣不要忘了自己和大陸種種的特殊關係、近在咫尺的地理距離，小心不要被兩隻打架的大象波及就好，不需自亂陣腳。