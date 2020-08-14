立委集體貪瀆案爆出案外案，檢調在時代力量前主席徐永明家中意外搜出300萬現金，先被繪聲繪影說是交通部長林佳龍「借給」徐永明的錢，旋遭林佳龍鄭重駁斥；繼而又傳出檢察官已祕密就訊林佳龍，查證該筆款項性質的消息，又被林的辦公室否認。無論如何，300萬現金總不可能是「天上掉下來的禮物」，憑空出現在徐永明的保險箱裡吧？傳言滿天飛，真相究竟如何，當然需要檢調深入追查，這個疑點甚多也兜不攏的案外案，似乎比原本的SOGO案還令外界好奇。

說是疑點甚多，一點也不誇張，因為這個案外案裡頭有太多說不清楚，或者是沒辦法說清楚的盲點。在多數媒體報導中都提到的是，徐永明向檢方證稱這300萬是林佳龍借給他的，林卻公開否認；那麼徐林二人到底誰說謊？這筆錢真正的性質是什麼？徐永明又為什麼要「誣陷」林佳龍呢？還有報導中所指稱交付300萬現金時，另有一位申請電視台執照的傳播業者在場，又是怎麼回事？真的和有線電視交易案有關嗎？這些都需要進一步釐清。

對年輕世代的惡質示範

300萬彷彿是個魔術數字，去年民進黨重量級立委陳明文也鬧了個300萬疑雲新聞。他在選舉期間於高鐵遺落了一卡皮箱，經高鐵人員拾獲清點發現內有300萬元現金。陳明文以借錢給兒子去菲律賓投資珍珠奶茶店，解釋何以違背現代社會習慣，辛苦帶著那一箱鈔票南北奔波，但效果顯然不理想，多數人仍對此事多所嘲諷。

同樣都是300萬，兩案情節不同，但同樣令人不解的是，政治人物為什麼都那麼有錢？可以多到不把錢當錢，多到300萬遺失都「忘了」也無所謂？多到只因為是「學長學弟關係」就可以說借就借？出事後錢到底是誰的，還推來推去，變成「無主」款項？如果再加上最近一連串民進黨近親繁殖、結合政商網絡壟斷利益的連環爆，難道不會讓許多人產生「原來搞政治這麼好賺」的聯想？

千萬不要小看這種「犬儒心態」，對整個國家社會所可能帶來的挫敗與幻滅感，乃至於對年輕世代價值錯亂的惡質示範。王爾德曾說：「什麼是犬儒？是知道一切事情有代價而不懂得任何事情有價值的人。」犬儒並非人們一時冒起的情緒，而是一套對事情漠然、保護自我、否定他人的複合態度；是人們努力追求過某些理想與價值之後面臨挫敗，繼而失望，或再受幾番折騰，最終對理想持懷疑、否定甚或絕望的想法。

當承擔國家希望的年輕人看到連太陽花世代，還有標榜清廉反貪的時代力量領導人，都在世俗利益的潮流下沉淪，他們到底是感受到司法制裁的恐懼？還是反而被從政後能快速進入利益巧門的誘惑所吸引？表面上看，似乎無分藍綠，天下政客一般黑，都是一丘之貉，但一旦這種兩邊各打五十大板、消極認命的心態成為社會定性，也將是無分藍綠，全民對新世代、新政治的期待隨之一起葬送！

正視當前的結構性弊端

和當年不同的是，過去的黨外人士為追求理念實現或抗爭威權，不惜以身家性命相搏，如今的民進黨早已世俗化，而且經過兩次執政，早已形成新的既得利益與權貴階層。矛盾的是，現在的政治近親繁殖既無當年的抗爭風險，卻還要享受當年黨外的正義光環，即使領導高層戒慎自制，但底下親信、閨蜜、親友、黨工等族群卻在不受監督而權勢資源誘人的環境中，肆意結黨營私，利用特權謀取暴利，看在許多薪水微薄且十幾年來毫無增加的年輕人眼裡，真是情何以堪，理更難平。

民進黨的結構性弊端，與家族政治現象和選舉花費巨大、迷戀行銷「大內宣」有關，黨工親信與圍繞政務官和民代身邊的助理層級，則假藉影響力大撈好處。民進黨全代會權力改組後被視為「完全領導」的蔡英文，以及黨內若干有識之士，有見於此，相信也是憂心痛心。

蔡英文總統曾對民進黨全黨訓誡「不要讓腐化的劇本成真」，她需要超前部署，進一步宣示「不要讓政治變賺錢好生意」，並責成從政黨員檢討、強化陽光法案，從嚴規範、執行利益迴避原則。