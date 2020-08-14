《紐約時報》是全球頂尖媒體人的標竿。在萬眾矚目、高手環伺，堪稱最競爭的職場環境，一個並非長春藤大學出身的女性，何以在短短7年之間，以驚人的三級跳成績，技壓群雄，登上美國《紐約時報》史上的最年輕執行長？

現年49歲的萊維恩（Meredith Kopit Levien）於2013年離開《富比世》（Forbes）加入《紐時》，短短7年便晉升至企業最高層。她的奮鬥三部曲頗為勵志：先是兩年內由廣告部主管升任「營收長」（Chief Revenue Officer），時隔兩年再升任財務長（CFO）。3年後的現在，她更將於9月接任湯普森（Mark Thompson）為執行長（CEO）。

現任的湯普森曾是英國廣播公司（BBC）執行長，近年來領導《紐時》的數位轉型。除了傳統紙質媒體的轉型壓力外，《紐時》還被川普總統視為眼中釘，屢屢在推特上羞辱，稱之「一份垂死的報紙」、「失靈」且「蹩腳的經營與管理」。儘管如此，湯普森力抗政治與市場的雙重挑戰，大刀闊斧進行各項改革，包括延攬萊維恩加盟，形容她是《紐時》「一股驚人的改革力量」。

萊維恩不負所託，特別是改革《紐時》甚為傳統的廣告部。當時是《紐時》開始推動收費訂閱模式的頭一兩年，萊維恩在上任後大力推動原生廣告（native advertising），並在1年半之內，換了廣告部約8成員工，主要原因是他們仍主力推銷印刷廣告，未能配合報紙轉型的大方向。

幾年後的今日回頭看，不再依賴廣告收入確實讓《紐時》躲過大劫。因為這些年來，臉書、谷歌吸納了大量傳統媒體的廣告收入，導致新冠病毒疫情流行前，許多地方性報章雜誌就已經奄奄一息。

2015年萊維恩升任「營收長」之後，大幅改革營收結構。她扭轉過往「廣告╱訂閱」收入七三比的營運模式，大力推動以網路訂閱收入為主導。如今《紐時》有約600萬訂戶，其中網路訂戶超過500萬，其餘近百萬則是每年願意付1000美元以上的紙質報忠實粉絲。而原來只占營收3成的訂閱收入，如今成長到六成！

2017年萊維恩升任財務長，開始聚焦新產品研發。《紐時》的網路訂戶當中，雖然有8成是為了看即時新聞或時事評論，但另外亦有超過百萬人是為了玩每天的網路填字遊戲，或是參與食譜烹飪群組。此外，《紐時》也開始自製「播客」（podcast）形式的早晨節目The Daily。在今年上半年疫情期間，該節目竟然上升至每天300萬聽眾！除了為公司帶來額外廣告收入，同時也加速了閱報訂戶轉型到網路的速度。

一直在廣告、營收、財務部門的萊維恩，下月升任執行長之後，無疑又將面對嶄新挑戰。傳統媒體不斷承受自媒體、YouTuber的競爭，因此她除了確保專業新聞的品質領先之外，更計畫將《紐時》變革為一家科技與數碼產品企業。其實這從員工結構也可以看出端倪。目前《紐時》除了新聞部員工最多，其次是網路工程部負責創新及發明新數碼產品，再來就是專職分析受眾行為與大數據的研究部門。

行動通訊的盛行，使人們更習慣以電子載體全天候吸收及發送各種訊息。這時，面對讀者、觀眾、消費者的所有企業，猶如處於一個混亂的跨業戰場。訂閱量的競爭，愈來愈轉變為「注意力」的競賽。美國政府近日對TikTok手機應用程式的關切，除了創辦人的國籍背景外，無疑也是因其魅力驚人，能夠占據使用者平均每天1小時以上的注意力。

「注意力」競賽對下一階段的媒體環境、商業模式會形成何種衝擊？能力不俗的萊維恩又將如何選擇戰略方向，令人再次驚艷呢？