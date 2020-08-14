因飽受種族問題及疫情肆虐的影響，導致競選連任的美國川普總統民調一路走低。川普就任以來在外交戰場上頻頻得分的北韓及伊朗兩個區域問題，近半年較為沉寂而呈現維持現狀的態勢，因北韓及伊朗尚無實力在川普競選陷入低潮時乘機挑戰美國。

但13日川普高調宣布從中斡旋成功，促成被認為世仇的以色列和阿拉伯聯合大公國達成共識，三方並發表聯合聲明，以阿兩國關係將全面正常化，並在未來幾周內簽署投資、安全保障及建交互設大使館等雙邊協議。平地一聲雷，立即使沉寂已久的中東又成為世界注視的焦點。此牌一出，殆無疑義將為川普競選加分，但這三國又是各自作何考量？

對美國而言，自是選舉奇招，為川普大大加分，連競選對手拜登也表示讚許，同時也可擴大反伊朗陣營。川普就任以來視以色列及沙烏地阿拉伯為戰略伙伴，來對抗俄羅斯及伊朗聯手在中東勢力的擴張，以求維護美國在中東的傳統利益。在葉門內戰中實際參戰襄助沙烏地阿拉伯、間接對抗伊朗的阿聯，如今可謂直接加入美、以、沙國戰略伙伴聯盟。

對以色列而言，「土地換和平」策略再度啟用。以色列和埃及、約旦分別打破世仇局面而於1979及1994年建交，但卻是有交換條件的。條件是對前者，以色列歸還了1967年以阿戰爭中占領的埃及西奈半島；後者是以色列在1967年以阿戰爭中占領的約旦河西岸地區，雖未歸還原來代管的約旦，但允許西岸的巴勒斯坦人成立自治政府。

此次三國聯合聲明中指出，以色列將會對今年1月美國倡議的《世紀協議和平願景》中，美國支持以色列兼併西岸約旦河谷屯墾區的計畫予以緩辦。看來以國將不會錯失此再度以土地換和平之良機。

而以色列總理納坦雅胡也可以用外交轉移內政焦點。以色列分別於2019年4月、9月及2020年3月連續三次國會大選，結果非但無任何一黨當選議員過半組閣，且無法籌組多黨聯合政府，最後勉強由得票前二大政黨妥協輪流執政各18個月。已四度組閣的納坦雅胡遂得以繼續在位。此次外交突破將可緩和5月法院對其開審的收賄訴訟案的不利情勢。

至於對阿拉伯聯合大公國而言，此次外交動作其來有自。川普宣布《世紀協議和平願景》時，當時阿聯駐美大使是除了巴林、阿曼外在場的三位阿拉伯國家大使之一，支持意味濃厚。之後以、阿聯雙邊實質關係不斷提升。6月25日兩國宣布聯手對抗新冠肺炎疫情。2019年以色列外長曾訪問阿聯，以國也積極準備參加將在杜拜舉辦的世界博覽會。

川普下一步將邀請兩國元首赴白宮正式簽約、建交設館，把餅作大，以期待對其他阿拉伯國家產生磁吸和骨牌效應。巴勒斯坦對此次協議的反對，在阿拉伯陣營本身已開始鬆動的情況下，好像只有悲劇角色可演。至於俄羅斯及伊朗心中當然不是滋味。川普則在投下一顆震撼彈後，好整以暇，期待對競選效應的發酵。

（作者為退休大使、世新大學新聞系兼任教授）