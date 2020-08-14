近期大陸共軍東部戰區高調宣布要在台海、台灣海峽兩端海域舉行實戰實彈軍演，看似是反制美國衛生部長訪台。其實匯整目前已公開的演習科目來看，台灣東部的軍演已結束，而台灣海峽北側的軍演已確定就是14～15日的白沙島實彈演習。演習重點就是戰區多軍種、多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。

共軍公布的演習區域全部都在中國大陸12海浬領海內，連國際航線及相關的兩岸航線都沒有干擾到，理論上並沒有使用超海平面武器。媒體僅透露052D型飛彈驅逐艦廈門號與艦載直升機協同，在東海聯合展開臨檢拿捕訓練。雖然該海域與台灣北端相差400公里以上，但別忘了，這個距離對攻台船團而言不過是十個小時不到，極可能是議論未定而敵已臨門。而我軍則表示，此演習對台灣的威脅相當低，請民眾放心。

8月11至13日海峽中線空中已出現一場連續多日的非傳統軍事挑釁，我方與解放軍的軍機較勁，雙方接觸相當火爆，精銳盡出，我空軍F-16V與IDF都以全掛彈方式，甚至攜載電子戰莢艙。預料解放軍軍機不斷衝過海峽中線的個別挑釁動作，未來將越來越頻繁，我方緊急起飛的次數增多，將大幅增加空軍戰機與機員的戰備壓力。

例如8月13日清晨，我空軍就在台灣海峽側邊、西方或西南方空域，對闖越海峽中線空域的解放軍殲10、殲11機群進行驅離動作。其中，我軍戰機在驅逐時的無線電談話被業餘無線電玩家截獲，我軍聲稱解放軍戰機「已經進入領空」。

爾後此種高挑戰性的動作勢必層出不窮，我軍必須「嚴格遵照」接戰規定（ROE）行事，唯軍令指揮鏈是從，非此鏈之長官無論其階級多高一律不得插手軍令體系。

就大環境來看，此次沒有任何負責處理國家安全問題的美國官員訪台，美國並未逾越中國的紅線，因此是在「展現尊重舊框架的同時刺激中國」。如此習近平政權也有台階下，故台海的緊張局勢在此時爆發的機率相對較低。我們作為中美博弈中的一枚好棋子，必須認清美國並不會徹底跟陸方決裂，甚或如國人所想，美方已完全不顧北京反對也要力挺台灣。最殘酷的事實是，美國什麼都不需要付出，只要些許的空頭哈囉，就會讓台灣肝腦塗地賣命。

問題是，政府對自己的國家安全絕不能一直避重就輕地閃，關鍵絕不在買多少美國武器，而在於針對威脅好好思考兵力目標、恢復徵募並行制與軍法體制；要想有善戰的軍隊，絕對要嚴訓精練，杜絕政客的干預。

（作者為海軍退役中將）