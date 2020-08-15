面對中美兩強競逐不斷升高及全面覆蓋，以及新冠疫情持續擴散儼然已成為「新常態」的當下，包括工總、商總、工商協進會與三三會等四大工商團體負責人，日前舉行閉門會議討論對策。強烈建議政府應啟動「新南向2.0計畫」，從產業對接角度思考，配合各國關鍵性產業的發展重點，進行適當調整，以取得實質效益為優先。

回顧台灣產業境外投資的歷程，最初是源始於上世紀八○年代末期，隨著對岸啟動改革開放，以及台灣恢復兩岸交流，興起第一波的產業西進風潮，造就了台商與大陸經濟快速成長的雙贏盛況。然而，在本世紀初兩岸先後加入世貿組織（WTO）後，區域經合組織大行其道，而台灣卻因為受制於國際現實而未能加入，以致和韓、日、星等國之間出現因關稅優惠落差所導致的不平等競爭困局。特別是在東協十國先後和中、日、韓完成10＋3的自由貿易區協議後，對於高度倚賴出口貿易的台灣產業造成極大衝擊。因此相關產業，或者加緊部署直接前往東協各國投資設廠，或是加強在大陸毗鄰東南亞的雲南、廣西、廣東、貴州的布局，以便假道進入東南亞市場。

隨後，在大陸內需市場的本土紅色產業供應鏈快速成形後，台商的動向也就更為紛紜。包括繼續深耕大陸內需市場，或者伺機轉向東南亞布局，以及出現第一波的鮭魚返鄉。而到了美國總統川普啟動中美貿易戰後，再加上疫情的衝擊，讓產業斷鍵現象快速引爆。以致在日前四大工商團體的閉門會議中，與會者只能務實的獲致共識，強調台灣製造業一定要避免產業斷鏈事件重演，以及理解以大陸作為生產與出口基地的依賴性也要適度降低。

然而，台灣的生產製造業在各種不利條件夾擊下到底要何去何從？布局崛起中的東南亞，成為新興的生產基地，自然成為首選。而論及轉進東南亞，蔡總統2016年就任時其實已經提出以新南向產業布局作為施政重點，但為何四大工商團體還要提出「新南向2.0」的訴求？

分析業者的此一訴求，消極來講擔心如果沿襲既有的新南向策略，只是逃難式的一窩蜂將設在大陸的廠區移往東南亞落腳。在缺乏通盤規畫，業者也未能具體瞭解東協各國的產業情境下，曾經發生在越南的排華事件，讓包括台塑集團所投資的鋼鐵廠當時都曾遭到池魚之殃，自然成為台灣業界揮之不去的陰影。

另外，「新南向2.0」的提出，自也包含了具前瞻性的積極意涵。這些工商團體的負責人指出，台灣多年來已被形塑為全球產業鏈可信賴的夥伴。因而，在東西方對立日趨嚴重之際，其實台灣如果能善用處於亞太地區樞紐地位的優勢，除了可以成為西方世界可信賴的夥伴，進而還可以成為歐美企業進入東亞、東南亞地區的橋梁。

總結而言，不論是基於對既有蔡政府「新南向1.0」政策的不足提出檢討，抑或是以前瞻視野寄望在全球產業大斷鏈的當下，找出化危機為轉機的破口，「新南向2.0」所強調的，不論是應從產業對接的角度來思考和布局，或呼籲政府應將企業的海外投資視為國力的延伸，善用台商在各地的關鍵地位獲取綜效，進而對有心南向的業界，提供必要的輔導，並確保台商在海外投資安全。而產業界自然也應從全球化與供應鏈安全的角度，重新檢視主要產業海內外生產、投資與供應鏈的配置，以兼顧並提高台灣產業鏈的多元性、完整性與在地化。

對於工商業界的這番論述，行政團隊倒是迅速作出回應。就在「新南向2.0」發聲的次日，行政院國發會主委龔明鑫也就立即做出回應。他透露為配合前瞻計畫2.0的啟動，「亞洲．矽谷計畫」中的「智慧城鄉2.0」徵案最慢在明年初即將展開。龔主委並強調，相較於1.0階段是以國內為試練場域，2.0則將以輸出國際市場作為徵案主軸，以加速資訊軟硬結合的系統整合輸出海外市場。同時也將推動在新南向國家設立區中區、園中園的台商專區策略，讓業者不再是零星的單打獨鬥，而是形成國家隊進軍東南亞。

行政團隊能夠這麼快速的做出回應，的確令人刮目相看。但徵諸過往經驗，行政團隊受制於繁複的行政流程，以及與實務的隔閡落差，到頭來往往是「言勝於行」。特別是全球產業鏈的重建，蘊含了諸多的變數，且又不能靜觀待變而必須掌握時效。因而政府設定的2.0與業界期待的2.0之間，如何有機整合，無疑才是最真切而又嚴峻的考驗了！

(工商時報)