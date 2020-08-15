政策主張、論述能力、政治攻防，是支撐在野黨贏得執政最可靠的鐵三角。然而國民黨在這三部分，多已陷入難與民進黨抗衡的困境；黨員對黨集體下墜卻也缺乏危機意識，多數人始終把希望寄託在對手自爆，以求重演2018歷史。如今，這個黨在短時間內連3敗，是到了該夢醒的時刻。

2009年，也就是民進黨差點因扁案而滅黨的隔年，時任黨主席的蔡英文發想提出黨與國家的政策綱領；歷經2年，「十年政綱」出爐。無論外界議論，但民進黨很清楚，要想重生，就須透過具體政策支撐重返執政的終極戰略；且當政策根基確立，就得延伸論述方法，進而讓整個黨能從上到下邏輯一致與對手進行政治攻防。

反觀國民黨，自2016下野，雖不乏主張，但因中心思想模糊，缺乏「萬宗歸一」大政方針；加上山頭各立，各唱各的調，使得主張經常是倡而不議，議而不決，眾聲喧嘩，隊伍離散。政策不清不楚，後續論述自然難以聚焦，只好進入對手設定的戰場追著議題跑。

具體而言，國民黨在全台22縣市掌握14縣市，大可透過諸侯串聯地方大聯盟，倡議全國性共同主張並加以實踐，與中央進行執政能力對決。結果又流於單兵作戰，多數時候只能扮演配合中央的被動角色。

又，國民黨部分不分區立委儘管身為前線火力部隊，但當黨需要有人出面捍衛，他們經常是隔岸觀火，甚至自我唱衰。高雄選前之夜，有人公開說李眉蓁是非戰之罪，未戰先降，哪還有士氣。

國民黨若不盡速停止政策、論述與政治攻防的弱化，台灣政治將繼續往「朝愈大、野愈小」這種不利民主的格局發展，既非人民之福，更是國之不幸。