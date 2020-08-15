近日大陸東部戰區在台灣海峽和南北兩端舉行多軍種實戰化演練，大陸軍方也跟進表達對外國干預的示警，引發輿論兩極反應。

一方認為這是大陸武統動作的進一步升級，甚至還注意到此次軍演的三個罕見，但另一方則認為這不過又是大陸的一次文攻，大陸選擇在美國衛生部長訪台之際釋放訊息，頗有針對性，但考量軍演的籌備時長，恐怕只是例行性軍演，然後配合時事進行宣傳而已。

這兩種說法雖有細緻的分析，但不免還是陷入見樹不見林的誤區，事實上，如果將觀察的時間線拉長，就能找到大陸對台方略的悄然變化。如果說大陸過去對台傾向於進行「文攻武嚇」，那麼現在應該調整為「文嚇武攻」，宣傳機器加大施壓力度，而在軍事鬥爭準備上也已經箭在弦上，只是不到最後關頭絕不輕啟戰端而已。

在過去相當長一段時間，兩岸軍事實力對比並不像現在這麼大，台灣通過軍售獲得了大量尖端武器裝備，而大陸對台軍事準備並不充分，一旦兩岸生戰，大陸要付出相當巨大的代價，而結果卻不見得完全可控，因此，面對台獨動作，大陸也只能透過一些強硬舉動來加以警告，宣傳戰因而是主要戰場。許多人總愛拿出來比較的1996年軍演，當時大陸可是在宣傳上開足馬力，氣勢上遠非現在的輕描淡寫可比。而在台灣這一邊，當年李登輝正是透過間諜手段了解這一情況，才敢公開譏諷大陸軍演只是空包彈。

如今情況已經大為不同，因為兩岸實力差距日漸懸殊，大陸投入軍事準備的資源也愈來愈多，台灣依靠軍售來維持兩岸軍事平衡早已變得不現實，而且大陸近年來一直在不斷加大軍事訓練的力度，提升實戰能力自然也不是一種宣傳話術。其中一個表現，就是這次論者提及的多軍種、多方向，不僅體現在此次軍演，之前的軍機、軍艦繞台，其實也都處於同樣的脈絡之下。

換言之，「武攻」早已經成為現在進行式，而且成為主要面向，宣傳戰反而變成次要，只扮演工具角色。這一悄然的變化可以清楚展現出大陸的戰略意圖，那就是隨著大陸實力的日漸壯大以及國家統一迫切性的日漸提升，大陸愈來愈感受到軍事鬥爭準備的不可避免，「兩岸終須一戰」的思維已經不再是個別網路鄉民的叫囂。

但另一方面，大陸當然也知道一旦兩岸開戰，不僅兩岸生靈塗炭，而且也會讓大陸的崛起之路受到嚴重衝擊，其代價不可謂不大。因此，大陸依然傾向於盡最大努力爭取和平統一的機會，直到這一機會完全喪失的那一刻。

基於這樣的判斷再來倒推現在應該做的事，或許就會更加清楚明了。鑒於大陸軍事準備每天都在向前推進，留給台灣繼續拖的時間已經不多，蔡政府奉行的拖延戰略自然不可行，換言之，即便蔡政府改弦更張，對大陸釋放一些善意，以期降低兩岸敵對氛圍，恐怕也不會有什麼實質效果，因為這對大陸來說，並不會真的有助於實現統一，對此大陸也早已了然於胸，軍事鬥爭準備依然還會進行。或許蔡政府也是看透了這一點，索性押寶美國，試圖通過引入中美對決來讓台灣獲得一條生路，那麼接下來的看點就是美國還能打多少牌，以及何時會退出。