美國總統川普日前派遣衛生部長阿札爾訪台3天，和蔡總統及外交、衛福部長都有會談，並和陳部長簽了口惠不實的備忘錄。國人心知肚明，美國衛生部長此時訪台，只是要激怒中國大陸，以反中抗中達到川普年底勝選的企圖。前衛生署長蘇益仁說：阿札爾未表示將提供台灣新冠疫苗，是白來了。陳部長則抨擊蘇益仁不懂國際禮儀，開口向訪客要疫苗是「白目」云云。近日來，台灣境外移入病例增多，也因有多位由台返國外國人，在該國機場被檢測出核酸陽性，而顯示國內存有社區感染傳播的風險，為預防秋冬可能第二波的疫情，疫苗需求孔急，不趁機向美國要求疫苗，還待何時？陳部長實有「夭鬼假細膩」錯失良機之嫌。

世衛組織曾公布美、英、德、中、澳等5國有6種新冠疫苗研發中，並已進入人體試驗階段，想不到俄羅斯普丁總統幾天前公開表示，該國已核准疫苗製造，連他女兒都已打過疫苗，普丁在推特上以一幅他背著一隻大注射針筒，英勇地騎在一頭大黑熊上，奔馳於水面上，以他將是新冠疫情救世主自居。世衛組織表示沒有該國提供疫苗安全性和有效性的資訊，未能置評。好大喜功愛面子的川普竟然噤聲不語，想必其國內疫苗研發出問題，或根本尚無疫苗。蘇益仁不明就理，強說要疫苗，真會給美國官員難堪，是有點白目。

叛逃至美的中國病毒學家閻夢麗，日前不斷在媒體放話指稱「新冠病毒是兩種有害病毒的合成體」、「中國不交待如何製造病毒，疫苗不會有效」云云，其是否屬實，則有待研析。至今，全球研究機構對新冠病毒基礎研究不足，對其性狀瞭解仍有限；筆者認為新冠病毒是一群不同性狀的病毒顆粒族群，要研製疫苗的種毒株必須經過篩選，再則其製劑為滅活或弱毒劑型，也應有精細的評估，否則施打後雖產生高抗體，卻無保護效力。更何況今年初疫情自武漢爆發，漫延至世界各國後，研究人員由病毒基因序列研判，屢屢發現所謂「變異株」，由最初的「武漢株」，衍化為「歐洲株」，日前日本又發現有「東京株」；這些病毒基因序列只有兩三個氨基酸差異，改變不大，應不算「變異株」。至於其是否會影響全球正在研發疫苗的效力則不明。

美國衛生部長旋風式訪台，好像也沒有留給台灣民眾什麼好處，只引來阿共的戰機在台領空徘徊；阿札爾卻逛過故宮看過古物，想必也接受許多蔡政府贈送的禮物帶回國，其中應有筆者一直買不到，可搭配西裝領帶豔色的口罩吧？阿札爾一行人返美已多日，仍未見川普政府有任何反應，似乎船過水無痕，台灣秋冬可能發生的第二波疫情，防疫應只能靠自己。至於疫苗呢？那就是台諺所言「欲食胡蠅家己欱」（要吃蒼蠅自己捉）了。

（作者為前台灣省家畜衛生試驗所所長）