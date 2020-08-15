蔡政府一直以台灣經濟成長居四小龍之首、股市長居萬點創新高，來凸顯台灣經濟表現佳、民進黨經濟治理成功。不過，最近幾個新數據出爐，顯示台灣經濟表現其實沒有政府「大內宣」講得那麼神勇，反而該提防經濟掉入衰退的風險。

台灣第一季的經濟成長率為1.59%，新冠疫情肆虐導致全球經濟衰退之際，確屬難得，行政院長蘇貞昌得意洋洋，稱「穩居亞洲四小龍之首，在世界各國中也名列前茅」。但第二季初步估算，就不是那麼值得高興了，雖然還是比其他小龍高，但掉到負0.73%，較原先預測下修高達1.23個百分點，既然衰退就實在「不足以言勇」。面對真槍實彈的數據，民進黨再怎麼能言善辯，大概也說不出類似「經濟亮麗」、「20年來經濟最佳表現」的話吧！

不過，就短期現象面而言，台灣經濟還是有亮麗的一面，頻創新高的股市讓市場派常拿來說嘴，認為台灣經濟大好。但近來股市上漲並非來自基本面，而是自資金行情，各國不斷降息、寬鬆，營造出資金行情抬升股市。最明顯的例子其實是美國，美國第二季經濟衰退幅度高達32.9%，遠高於金融海嘯、更是史上最嚴重的衰退，但股市卻能支撐在27000多點的高點，靠的就是聯準會的寬鬆帶來的資金潮。

經濟前景不如政府宣傳

這種量化寬鬆、資金行情帶來的資產泡沫、所得差距拉大等惡果，其實在金融海嘯後已見識過，對經濟衰退台股卻創新高，官員反而該戒慎恐懼，那來得意炫耀之情？而台灣失業率在4、5月突破4%，縱然在6月當降4%以下，違背畢業季後失業率上揚的鐵律，原因則完全不值得高興：官方解釋是畢業生「怯於找工作」。

台灣經濟絕對不是官方宣傳的那般好；日前財政部說今年稅收將較預期短徵1200億元，更是經濟不佳的鐵證。大部分稅收的多寡，都與經濟表現、景氣冷熱直接相關。市況佳、交易熱，則營業稅、貨物稅收入就多，企業、民眾都多賺錢，繳交的營所稅、綜所稅也增。坦白說，財政部歷年對稅收估計多採保守態度，近年每年稅收都是「超徵」千億元上下，這次卻反成短徵千億餘元，反映的正是經濟情勢遠不如預期。

未來前景更是充滿風險與不確定性。新冠疫情導致今年全球經濟衰退，最大經濟體美國在第二季出現超過3成的衰退後，至少仍未能脫離疫情糾纏，許多地方解除封鎖後又因疫情再起重新封鎖，今年已難逃嚴重衰退命運。而面對今年大選，選情落後的川普不斷擴大、加深對中國大陸的仇視與打擊，希圖藉此拉抬選情；此外，專家都指出疫情將在秋冬後再次流行。台灣正好夾在中美之間，經貿關係與兩國密不可分，美國經濟差、中美鬥爭方興未艾，這些都讓台灣前景蒙上陰影與風險。

蔡政府官員一直把經濟成長「居四小龍之首」掛在嘴邊炫耀，但我們也必須提醒，只待全球經濟復甦，這個「之首」馬上消失；因為星港是重要的貿易港，受全球封鎖、貿易萎縮衝擊大而明顯，因此單季衰退高達10%上下；一旦復甦後也可望反彈高，台灣切莫以短暫的「之首」自滿，更別以為可長期領先。

不要強迫企業脫中入美

長期來看，年底或最遲明年，涵蓋亞洲15個主要經濟體、全球最大區域經貿組織「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）要上路，這個區域占台灣出口的6到7成左右，台灣出口與投資將受衝擊；而蔡政府期盼的加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）或是與美日簽FTA，則至今毫無進展，甚至美國貿易代表已直接拒絕與台灣商談FTA。再加上中美科技戰中，大陸已全力建構自己的供應鏈體系，台灣的科技產業與供應鏈有長期隱憂，必須尋找出路。

短期而言，我們認為政府應該慎用資源、準備應變，類似上半年各單位以紓困、振興為名，虛擲浪費經費與資源的作法，切勿再犯，今年政府舉債將創十年新高可為警惕。中長期而言，除了突破經貿邊緣化的危機外，在供應鏈重組與中美爭霸持續時，政府應協助企業而非「指導企業」，切勿以其政治利益與意識型態為本，強迫企業脫中入美，這可能為台灣經濟與產業帶來巨大風險，因為每個產業、每家企業的利益考量、競爭優劣勢不同，更何況中美爭霸的發展仍充滿不確定性，企業與政府都該避免押注一方，更該作好風險管理。