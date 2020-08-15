高雄市長補選結果揭曉，這是一場沒有懸念的補選，陳其邁一定會贏，重點是贏多少？李眉蓁一定會輸，重點是不能讓黨主席江啟臣輸到斷送明年黨主席選舉之路。高雄市民在8個月內歷經3次選舉，早已彈性疲乏。會再出來投票者與其說是對政治保持關心者，不如說他們是一群在乎「韓國瑜在高雄人心中定位」與對於「民進黨是否應重返高雄執政」的人。而這群人占合格選民約4成2，6月罷韓選舉的投票率為42.14%，補選選民為41.83%。這4成2遠不及2018年韓國瑜選高雄市長時的投票率有73.54%。

這場補選有幾個觀察點：第一、從2018年高雄市長選舉、2020年初總統大選、2020年6月罷韓選舉，到8月的市長補選，兩年內密集選舉，等於為高雄選民做了數次滾動式民調，精準反映出現階段高雄人的政治態度。補選結果陳其邁得票破67萬票，得票率達70%，不但未達2018年市長選舉時自己的得票數74萬多票。如果說補選社會關注度本來就低，陳其邁得票不如預期可以理解，那拿6月罷韓選舉來看，在罷韓投票率與補選投票率相近的情況下，如果說罷韓支持票高達93萬9千多票，這些票理應移轉到邁的補選票上，結果不但沒有，還短少將近28萬票。只說明一個道理：高雄人討厭韓國瑜多於喜歡陳其邁。高雄人對韓國瑜從一開始感到新鮮寄予高度厚望，到他帶職參選總統後轉為失落，終至在罷韓選舉投下93萬多的「反韓票」，尤其還高出2018年韓國瑜在市長選舉時拿下的89萬票有4萬之多。

第二、這場補選，很顯然是一場代理人之戰：李眉蓁代理江啟臣，陳其邁代理蔡英文，就連吳益政都是代理柯文哲。李眉蓁其實沒那麼重要，但他可以短暫紅兩個月是他代表了江的新路是否行得通？陳其邁個人魅力還是缺那麼一點，但他承載整個蔡政府反美親中路線，補選成績可看成是高雄選民給蔡的小考。至於吳益政最後僅拿下4%左右，說明高雄現階段沒有第三勢力空間。吳益政方方面面都比李眉蓁強，如果當時藍白合也許還可以一搏，但藍白各自有發展盤算，因此吳最後只能成為柯在台北市以外的影子。但4%的得票率，也直指柯P旋風不僅消逝，柯在「天龍國」以外的地區影響力所剩無幾。

第三、李眉蓁在不少場合都曾講過「我紅了」之語。但其實補選不是「輸了但還能賺到知名度」，選輸甚至可能傷到筋骨。李在楠梓、左營區已經連任3屆，皆非第一高票當選議員，而在補選中李眉蓁在楠梓得票率僅有27%，在左營高一點還有33.3%。其實2010年時國民黨市議員在楠梓、左營區集體還拿下50%的選票、2014年拿下45.57%，到了2018年因為韓流又拿下50.52%的選票。顯見楠梓與左營的藍營選民大量跑票，藍營地方樁腳似乎也不給力。

補選結果再次證明現在綠營從中央到地方都很強。但在綠委也收賄被收押情況下，選民也不見得不想究責，只是找不到夠強的在野監督力量進行投射。又加上兩岸關係緊張，預料這種緊張關係在選舉時刻都還是對民進黨有利。

（作者為信民兩岸協會研究員）