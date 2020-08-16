大陸現行「十三五規劃」年底就要實行完畢，中共中央日前決定，於今年10月份內舉行「十九屆五中全會」，討論後續的「十四五規劃」；後一新規劃實行期間將自2021至2025年，亦料將是兩岸關係高度敏感、難免震盪的五年。亟盼陸方能在十四五規劃的兩岸部分，表明全力維護兩岸經貿發展態勢，並促其轉型升級，俾擴大兩岸共同利益、助穩兩岸「和平發展」大局。

十四五規劃的全名是「國民經濟和社會發展第十四個五年規劃」，內容以經濟產業發展和社會民生照顧為主體。如同往例，此一新規劃亦將述及兩岸經濟與社會交流合作事項，可說是兩岸關係的「基礎建構」，值得台灣方面特別是工商界予以高度關注。

而十四五規劃的型塑程序，依照往例，將先在今年10月份（具體日程待定），由中共中央第十九屆中央委員第五次全體會議（五中全會）提出相關政策方針，再交給國務院據以研擬「十四五規劃綱要」，提交明年全國人大與政協「兩會」審議通過後正式實行。然而，中共中央該政策方針一經確定，即會自今年底或明年初起，對全大陸經社活動發生實際指導作用。

儘管如此，將在明年兩會通過的十四五規劃綱要，料將仍有一本書的分量；如現行「十三五規劃綱要」，計有20篇、80章，全文超過五萬字，其中對台部分被編在第12篇第55章，標題表明深化兩岸合作發展、推進兩岸關係和平發展。

而從兩岸視角來看十四五規劃，首應注意到，該規劃實行的五年期間，很可能是兩岸關係高度不確定期。首先，2021年1月20日，美國新任總統要就職；無論現任總統川普是否連任，屆時美中關係都難免游移、波動及重新調整，連帶兩岸關係動向也將難以逆料。

其次，我方蔡總統的餘下任期（及任期尾聲的新總統選戰），全部在大陸「十四五期間」內，須應對該規劃對台灣經社發生的競合作用。惟蔡總統領導台灣四年多來，其兩岸政策路線早已定型；即以「聯美」為本，而在政治上「抗中」，在經濟上「疏中」。這樣的政策路線，未來如何因應美中關係的可能變化，即其能否順應客觀新形勢而作彈性調整，亦是未知數。

至於大陸方面，未來五年內有兩件大事，一是2021年（7月1日）中共要慶祝建黨百周年；二是2022年（下半年）中共要召開「二十大」，屆時習近平料將爭取再度連任總書記。這兩件大事都會顯著影響中共對台政策，換言之，中共在上述大事當頭之際，其對待蔡政府的方式，會是強硬打壓、惡言怒斥抑或是伺機懷柔，尚待未來事實給出答案。

然而，持平地說，兩岸關係波濤洶湧形勢下，實迫切需要雙方經貿發展來作「壓艙石」；準此，大陸的十四五規劃，無疑可充分發揮如此重要的「助穩大局」功能。

從這個角度看，十四五規劃文件兩岸相關內容，理應展現最大程度的對台號召力及包容性。如可明白宣示，願在一定條件下，與台灣方面循WTO（世貿）機制協調彼此間經貿問題；乃至表露不排除兩岸恢復制度性經貿合作協商之想法等。

果能如此，必將引起台灣工商界普遍呼應、共鳴。其也可能激發民進黨內「識時務」思想抬頭，而淡化蔡政府兩岸政策路線的抗中、疏中成分；當然這需要國際環境來配合。

除此之外，十四五規劃有必要強調另一項任務，就是賡續完成十三五規劃的對台經貿政策部署。如後者已表述的「促進兩岸經濟融合發展」方針，迄今只體現在赴陸發展的台商、台胞身上；未來如何讓台灣在地商民也加入這項融合發展潮流，值得十四五規劃引為努力目標。

還有，十三五規劃表明的「鼓勵兩岸企業相互持股、合作創新、共創品牌、共拓市場」等具體工作方面，雖已有兩岸雙方部分廠商在這樣做，但總的成效並不彰顯。其實，這些都是兩岸廠商可以自行「配對」或「揪團」從事的工作；至於官方著力重點，應是在於「創導」及「建立典範」。

為此，十四五規劃不妨推出5G、AI相關的先進高科技專案項目，號召兩岸適格廠商合作研發及運營，並建立公平合理的共享模式，以帶動兩岸業界攜手創新潮流、促使兩岸經貿全面轉型升級。

總之，任何能強化兩岸經貿、助穩雙方互動大局的辦法，皆值得十四五規劃主事機關加以採納，並呈現於該規劃正式文件之內。

(工商時報)