美國國務卿蓬佩奧正式宣布，認定孔子學院美國中心為中國的「外國使團」，要求孔子學院人員與駐美外國使領館人員一樣，必須登記人員、租賃、業務資料，接受國務院的行政管理，「希望確保美國校園的學生能夠接觸到中國語文和文化課程，但不被中國共產黨及其黨羽操控。」這自然是美中關係進一步惡化的徵兆，更綻開了東西方文明衝突的裂痕。

蓬佩奧對於孔子學院的新認定，認為它就是中國的大外宣，是中共用以推動擴大全球影響力的宣傳機構。這些都遭到中國大陸的否認，外交部發言人說，孔子學院是幫助各國人民學習中文、了解中國，加強文化交流與合作的橋梁。《環球時報》還譏諷美國「小家子氣」、「神經過敏」。

美國第1家孔子學院在2004年於馬里蘭大學成立，之後發展迅速，10年間擴增超過百所，隨後有數十所高校因為擔心破壞學術自由而停止合作。本來，這樣的合作項目就在學校間進行，屬於文化交流的一部分，在尊重學術自由的原則下，政治力不必介入，但因為孔子學院有時候也對政治表態，例如反對學校邀請達賴喇嘛演講，導致美國的學校反彈。蓬佩奧對孔子學院的認定固然過度解讀，但也是其來有自。然而孔子學院能否代表中華文化則是另一回事。

說起以文化做外宣的歷史，台灣在50、60年代就深受美國文化的影響。位在南海路的美國新聞處，那裡提供的美國文化資訊更是豐富，他們還發行了一本《今日世界》，不但編排精美，提供最新科學知識、世界動態、文藝創作，成為港台地區雜誌界的龍頭老大，1本只賣1元，連高中校園也很流行，那時留學美國成為學生追求的目標，也是時尚，不能不說是美新處發揮的功效。不只如此，整個台灣社會受到美國電影和音樂的影響更是深遠，甚至後來的民主化過程也都有美國的影子，也難怪有人說那是文化侵略。

也許是因為美國對於文化輸出太有經驗，因此也把時下中國文化在美國發展的情況視為情報工作，包括對於抖音、微信的制裁。但不可否認，中國文化本身是有滲透力，包括川普的孫女都在學習中文，〈一剪梅〉透過抖音風行歐美，當然這些都是表象文化，文化的融合發展需要漫長的過程。當然透過政治力是最快速的手段，漢武帝獨尊儒術、北魏孝文帝漢化、蒙古及滿清的漢化也都是政治力作用的結果。

杭亭頓的文明衝突論雖然引起頗多正反面的討論，但伊斯蘭文明和西方文明的衝突已是存在多年的事實，而川普正掀起儒家文化與西方文明的衝突，裂痕才剛開始。文明與文明之間本來有許多匯通之處，「人同此心，心同此理」，儒釋道在中華文化就形成了很好的融合，東西方文明當然可以互相涵容。政治力少介入，讓各個文明自然發展或自然融合，才是人類文明的表現。