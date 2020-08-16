美國總統選舉選情加溫，和大陸之間的對立隨之升溫。選情吃緊的川普打出「反中」牌，試圖扭轉頹勢，但過度操作恐造成陸美關係質變，為國際政治帶來結構性的影響。川普不僅謀畫美國與大陸脫鉤，更想在國際間搭起「對中包圍網」，將全球推向「新冷戰」。

然而，大陸不似蘇聯，複製冷戰更有違全球化下的政經現實。美國國務卿蓬佩奧12日在捷克國會演說時坦承，現在情況不是「冷戰2.0」，大陸的全球經濟實力所帶來的威脅、挑戰較冷戰時期的蘇聯更加難以對付，中共以蘇聯從未達到的程度，纏住各國的經濟、政治與社會。「圍堵中國」顯然不切實際，歐盟及東亞各國難與川普一致，對陸同仇敵愾。

從地緣政治觀之，美國若要「圍堵中國」，日本為無可或缺的環節。冷戰結束後，美日同盟雖「再定義」而延續，但同盟不再為「圍堵」服務的戰略布局，平成時期的日本外交基軸為維繫美日同盟的同時，亦與大陸深化合作。因此，陸、美對立越深，日本越難在盟國美國及最大貿易夥伴大陸之間作出二擇一的判斷。

因應新冠疫情，日商重整在全球的投資布局，日本經產省最近公布首批補貼申請獲得批准，將生產線從大陸轉移至日本或東協國家企業名單。據悉，第一波共計87家日本企業，獲得共約700億日元的補助，但此無涉日本呼應川普，計畫性的脫鉤大陸。日本在大陸的投資9成與內需相關，撤資無疑放棄大陸市場，此對日本企業將是損人不利己。4日，日本豐田汽車發表業績數據顯示，大陸市場7月新車銷量同比增長19.1%，達到16.56萬輛，連續4個月超過去年同期業績。在新冠疫情衝擊經濟下，大陸內需市場提供日本企業持續成長動能。

日本既要在外交上與美國調性一致施壓北京，但亦須在經濟上避免與大陸形成結構性對立，軟硬兼施成為安倍對陸外交的路數，在陸、日間日本須保持動態平衡，維持對話關係。日外相茂木敏充與中國國務委員兼外交部長王毅在電話會談中，同意為重啟受新冠防疫對策影響而中斷的人員往來，力爭基於重視經濟活動的觀點迅速展開協調。

對因疫情而延遲的習近平國事訪日，日本朝野「慎重派」言論明顯上揚，且稻田朋美、中谷元及甘利明等自民黨保守派國會議員，對香港民主、釣魚台爭端及大陸企業推出之應用軟體（APP）的安全性等問題，均主張不應過度牽就大陸，須嚴正表態或與之對抗，但安倍改善陸日關係的戰略雖呈現停滯卻未見轉向。王毅評價當前的陸日關係認為，「總體保持改善發展勢頭」。

安倍為確保美國大選後，日本對美、陸外交的戰略迴旋空間，不願助陣川普為拉抬選情所挑起的「反中」，使川普的對陸「圍堵」之議不具現實意義，美國須持續施壓日本，迫其加入「圍堵」，以助勢共和黨。為此，美國智庫「戰略與國際問題研究中心」（CSIS）發表《在日本的中國影響力》報告，分析日本遭大陸的滲透，點名批判對安倍首相對陸外交極具影響力的二階與今井，指稱渠等所持的對陸交往政策為「媚中」行徑。

此調查報告的經費為川普政府所提供，意在「抹紅」安倍對陸戰略，左右日本的輿論，掀起反對「交往派」的民意。其實，自民黨內始終存在對中政策的兩條路線，除前述的「慎重派」外，亦有繼承河野洋平及野中廣務等「日中友好人士」主張的二階俊博、今井尚哉等及共同執政的公明黨所構成的「交往派」，此與戰前亞洲論的分歧有關，但此不僅無礙日本對陸外交，反而有助於內閣在戰術上靈活應變，其間的取捨無涉中共的滲透，而是日本審時度勢「國益」的思考。

迫近美國總統大選，川普陣營將更大力度操作「反中」，美、陸對立恐更形白熱化，而安倍承受來自川普的選邊壓力亦會隨之上升，在美、陸對立缺席的權宜之策能否持續不無疑問。因此，安倍內閣在內外的交困下，陸日關係將面臨諸多挑戰，陸、日皆須跳脫民粹羈絆，展現較大的戰略定力，避免步入川普的設局，使東亞整合失去歷史機遇，陷入為川普作嫁的「新冷戰」。