金價創下歷史新高紀錄，今年初至今累計上漲逾3成，中間價格雖有波動，但是在全球債務水平處於歷史高檔大背景下，加上中美情勢緊張，黃金「避風港」角色加重，多頭趨勢仍未改變。

國際金價日前站上2000美元關卡，突破2011年創下的1922美元紀錄後，在買盤追捧下持續向上攻堅，一度站上2075美元歷史新高價位，但隨著獲利了結賣壓出籠，價格又大幅下殺，但整體而言，有利黃金上漲的基本面沒有改變。黃金至今投資報酬率也是少數超越今年初投資專家預期標的。

有利黃金的基本面就是全球央行在美國聯準會沒有上限的量化寬鬆帶頭下，集體開閘放水，導致政府債務擴張速度大增。雖然新冠疫情對黃金作為珠寶裝飾等消費需求產生重創，但是黃金的避險優勢仍繼續吸引投資者，成為推升金價上漲的最大動力。

根據最新資料，就連一向不看好黃金投資的美國股神巴菲特的波克夏海撒威公司，在今年第2季買進巴里克黃金公司，也就是說，巴菲特雖然沒有買進黃金，但是卻買進全球最大的金礦公司之一。

黃金前一次大漲是在2008年美國次貸危機爆發，引發全球金融危機背景下，於恐慌心理和各國量化寬鬆政策等多種因素推動下，進一步提升了黃金作為避險工具的角色，當時各國央行持續增加黃金存量，大陸、俄羅斯及印度成為黃金大買家。

但是投資者仍要小心，由於短線波動很大，切勿追高，幾年前大陸有所謂大媽搶金潮，當時是價格高點，雖然如果能長期持有，到現在應該都沒有虧錢，不過，仍然套牢了好幾年的時間。至於長線，未來只要實質負利率沒有轉向，金價仍具支撐力道。