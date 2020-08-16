文化總會祕書長林錦昌被媒體揭露掩護特定公關公司取得公部門標案，已向蔡英文總統提出辭呈，本案內情仍不明朗，但綠營種種濫權、貪腐事件已有「連環爆」之勢。

林錦昌是扁朝時代的要角之一，專長在文宣，在蔡英文多次選舉中都扮演核心角色，執政後安排坐鎮文總，以借重其在文化圈深厚人脈。但日前媒體爆料指其藉著文總祕書長身分，透過限制性招標途徑，掩護特定公關公司取得大量公部門標案，連綠營內都有人為文點名批判。

媒體報導雖未必完全正確，但無風不起浪，民進黨近來接二連三爆出貪腐案：從蘇嘉全外甥擔任公營事業唐榮總經理，讓妻子、兒子都進來承攬公司採購，到綠營立委受賄而涉入SOGO爭奪案中，遭司法調查並被收押，再到行政院長蘇貞昌女兒在蘇接任行政院長前一周，拿下行政院千萬元的文宣標案，還有蘇貞昌力保提拔的行庫高層涉及弊案遭起訴，不得不閃辭董事長，都事出有因。綠營的清廉招牌如今非常掉漆。

民主國家避免貪腐、保持政府效能的重要方式就是監督、制衡等機制，但台灣的監督、制衡機制在蔡政府擴權、巧妙運作下，已越來越無功能。以立法院而言，民進黨的絕對多數、在野黨的無能，讓立法院儼然回到早年威權時代橡皮圖章角色。監察、司法體系亦在逐步收編後，功能日益下降。

另一個傳統上重要的監督機制─新聞媒體，在長期不景氣下，許多媒體陷入苦苦掙扎中，結果是無力多作投資、強化品質、提升監督與批評能力，同時也更容易被收買，蔡政府的「大內宣」、1450等花數十上百億元作各種明的暗的「媒體採購」，幾乎造成「萬馬齊喑」。一個明證是過去媒體與社會對兩岸的動盪相當敏感，但現在幾乎失去警覺，就是蔡政府操作的「成果」。

民眾還是該把那句「絕對權力絕對腐化」放心中，保持對政府的監督並支持批評政府的媒體吧！