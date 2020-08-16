川普政府的全面反中戰略否定了美中50年交往接觸的成果，終極目標是在改變中國的共產政權。其中或許有選舉因素，更多的是意識形態使然，但單憑好戰的言論、美國第一的思維不會達到目標，只會使問題更為嚴重，破壞、瓦解現有世界秩序，卻無能力及方法建立新秩序，更會帶來不可預知的災難。民進黨選擇站在美國抗中最前線，大陸被迫做出軍事回應，美中台三方都正在逼近紅線，挑戰台海現狀，台海風險早已超過1996年。

1970年代初期，尼克森及季辛吉打開中國之門，美中走向和解，台海情勢趨於穩定，雖然經歷美台斷交的衝擊，美國的安全承諾及支持卻間接促進台灣民主化、經濟快速成長，強化美台雙邊關係一直是台灣內部最大共識。兩岸關係雖未擺脫敵對狀態，卻也有高低起伏，基本仍屬安定。但川普及國務卿蓬佩奧鼓吹的「美中50年『盲目交往』徹底失敗」，點燃了顛覆現狀的引信，美國成為美中台三邊關係最大變數。

為了刺激、挑釁中共激烈回應，川普政府走上不歸路，未來3個月只會訴諸更激進的政策與手段。最令人憂慮的是美國熱衷打「台灣牌」，民進黨政府卻盲目附和，而大陸在領土主權問題上不但不會讓步，連示弱都不可能，不斷升高對抗姿態與軍事運作已成新常態，似乎驗證了川普對台灣支持度愈高，中共反應愈強的理論。三方各走極端邊緣路線，任何事件都可引發災難，美國衛生部長阿札爾日前訪台，製造了危機處理上的「漣漪效應」。

衛生部長訪台政治敏感性相對較低，但台美雙方刻意操作，賦予高度政治意涵，短短幾天內，只見美國「雷根號」航空母艦出現在東海海域；中共殲10及殲11戰機分從台灣南北兩端飛越台海中線，台灣軍方首度證實啟動飛彈監控；阿札爾離台，中共立即宣布「多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練」，並明指這是由於「個別大國」在涉台問題上不斷向台獨勢力發出錯誤信號，相關演練是維護國家安全主權需要所採取的必要行動。

雖然目前軍事行動多屬於宣示性、警告性，但過於頻繁、密接，並有無限上升之勢，發生誤判、意外的機率隨之上升，如美中軍機南海上空擦撞，世界各地有多起飛彈擊落民航機的不幸災難，任何風吹草動都會帶來兵凶戰危，台灣將首當其衝。

川普與蓬佩奧頻頻為一位非重量級官員出訪一個非邦交國造勢加溫，完全不符政治常態。蓬佩奧12日在捷克參議院發表公開演說，數度提及台灣，並公開力挺捷克參議院議長維特齊率領一個90人訪問團前往台灣，「項莊舞劍，志在沛公」，在全方位反中大戰略下的安排，美國首要目標在打擊、刺激中共，所謂加強美台雙邊關係都屬次要。

川普為了挽救選情，很可能繼續走偏鋒，隨時可能拋出震撼彈。中共最近雖多次公開表態，堅定維護中美關係，絕對不能失控，但對任何涉台問題不會鬆手。台灣固然無法影響美中政策的立場，但政府必須捍衛本身利益，拒絕淪為強權對弈的籌碼。兩岸軍力平衡一面倒向中共，台灣堅持「聯美抗中」路線得到的只是美國的口頭與國會法案的承諾，軍售升級並不能有效嚇阻中共，台灣需要美軍馳援的條約承諾，但美國不會同意。

美國對台政策分歧、零亂，缺乏一致性，美國重視台灣的地緣政治地位，卻偏忽台灣的實質經貿利益。當阿札爾在台北訪問時，美國國務院和國安會推動的美台自由貿易協定，遭到貿易代表萊海澤否決。在早期美中貿易戰時，台灣的經貿利益連帶受損，現在美台統一陣線對抗中共，但觸及實質利益時，美國仍然毫不鬆動，民進黨無法據理力爭，只能概括承受。

美國距離台灣太遠，而大陸卻太近，兩岸關係陷入僵局，中共的統一壓力會愈來愈大，美國對台灣的支持雖然增加，但仍未脫離一貫的模糊性，台灣卻要承擔美中關係惡化及台海風雲變色的嚴重後果。其實民進黨只要尊重在野黨，願意與在野黨共同因應當前風險，依據民主自由體制維持台灣政策的兩面性，當可跳脫、超越美中亂局，而這正是多數亞太國家採取的路線。