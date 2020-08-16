隨著飽受爭議的監察院院長陳菊就任前後，曾語出驚人地說「期許能扮演最後一任監察院長」。事實上，廢除監察院一直是民進黨歷來的主張，比如說民進黨當今的政治新秀陳其邁，就曾在2013年時在臉書上貼文公開表示：「監察權的獨立行使，不代表就要成立一個監察院，因此主張，把彈劾、糾舉、糾正移到立法院。」

我們先跳開藍綠之爭。從孫中山的理念建構出我國憲法的監察權，核心權力就是陳其邁貼文中說的：彈劾、糾舉、糾正。這些憲法上「準司法」權力，用意是要揪出政府內部貪汙舞弊、違法侵害民眾的「人」與「事」，一言以蔽之，目的是要「除垢防腐」。

這與立法院（國會）原本具有的立法權、政策決定權、預算審議權的設想不同。立法、政策、預算等權力，其作用主要在於辯論政府施政。客觀來說，要不要簽服貿、開放美牛、陸客，都是不同利益折衷衝突後的結論，與違法舞弊涉及是非對錯無關。

但在政策形成的過程中，各方利益團體就已經有極高誘因透過合法的政治獻金、非法的行賄收買立法委員，為其修法或護航特定政策。例如最近被檢方聲請羈押的前後任立委們，就是收受利益人士的賄款，其中又以蘇震清的2000萬元最高。在憲法學的討論上，我們稱之為「被俘虜」的立法委員。這些「被俘虜的」立委們透過明示暗示、找學者開研討會的方式，替自己背後的利益金主護航或量身制定法律條文。換句話說，原本應該「為國為民」的立法委員，到頭來，很有可能為了自己的口袋著想而以公害私。

以這次立委收賄案來說，蘇震清、徐永明、廖國棟、陳超明等人透過「開研討會」的方式來「偷渡」幕後金主的修法主張。如果我們再去修憲，將本應該客觀中立的監察權（彈劾、糾舉、糾正）雙手奉上、免費送給立法委員，蘇震清等人豈不一手辦研討會、發便當、給出席費，賞紅蘿蔔「誘使」官員們做出對其有利的修法建議；另一手對膽敢造次反對的官員們祭出棍子，私下威脅如不順從，將立（彈劾、糾舉）案調查你這小官員，有無違法舞弊。各級官員們為了安全領到退休金，又會有哪一個敢忤逆大立委們呢？

這不是發夢編故事。監察院還沒廢除，理當「假裝」中立的監察委員蔡崇義、高涌誠，都能接受前民進黨立委段宜康的「陳情」，對「曲棍球案」檢察官陳隆翔發動彈劾。如果日後監察委員與立法委員「合體」，「段宜康立委們」連「陳情」這道手續都免了，直接把看不順眼、找自己麻煩的政府官員拿來鞭打羞辱一番。這是國家之福嗎？

更不要說，如柯建銘等人關說司法一案，到了立法院「自律」委員會，就被立委同僚們「和諧」掉了，我們真的確定把彈劾、糾舉、糾正之權放心交給立法院？

監察院過去被批評效率不彰、打蒼蠅不打老虎，與其他司法機關功能重疊，近日更被批評為民進黨馬前卒，專挑對民進黨不利的政府官員下手。究其原因，這與監察院法律上的職權特徵、人力配置等制度設計息息相關，但這些是法律上的技術問題，與「廢院」這個憲法政策的辯論，憲法學者一定會說：「兩者層次不同，不應混淆」。

其實陳其邁臉書貼文說的很對，監察院的重點就是要「獨立行使」監察權。連深綠如陳菊者，都還知道要「退出民進黨」以成為（看起來）中立之人，再進駐監察院。而立法院的核心組成分子：立法委員，他們的特徵就是「很不獨立」，上有黨主席的黨意要遵循、後有幕後金主的耳語小紙條要幫忙打點關照。

再問一次，我們真的要把彈劾、糾舉、糾正權，免費送給蘇震清們、徐永明們嗎？

（作者為司法實務工作者）