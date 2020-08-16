我國教育近年變革幅度最大者應為108學年度起分教育階段逐年實施的「十二年國民基本教育」，在《十二年國民基本教育課程綱要─總綱》正式上路方滿1年，相關配套措施與考招仍陸續研擬調整之際，學校也還在摸索如何將領綱連貫統整及重大議題融入學校本位特色課程，主管單位卻為因應《國家語言發展法》倉促修訂總綱，未辦理分區公聽會就貿然提出在部定必修增納「本土語文／台灣手語」學習節數、學分之草案，行政決策草率粗糙。

上述總綱草案以防疫為由，未辦理任何公聽會，僅有線上網路論壇（5月4日至6月4日），明顯規避專家學者在公聽會發表意見之可能，在多數教師、學生及家長對此茫然無知的狀況下，即將草案送交課審會，並於7月25日召開審議大會逕行審議，嚴重影響全國學生受教權。6月初我國疫情實已趨緩，主管單位此作法明顯為違反審議程序正義而自圓其說，令人合理懷疑，是教育部急於在111學年度實施部定必修增納「本土語文／台灣手語」總綱草案。

十二年國教在每一科、每一個議題都重要的拉鋸下，應落實以學生的學習為主體，尊重教師專業並著力於發展優質適性的教育內涵，而非推託以華麗的教改口號，擠壓國中校訂彈性學習課程，及高中選修與彈性學習時間，違背原先教改精神。政府若缺乏與人民的溝通及對話，妄以政治與意識形態凌駕專業教育問題，勢必引發更多的疑慮及反彈，反而對十二年國教推動不利。

總綱修訂是重要的公共議題，政府應善盡讓國民了解的責任，在程序審議方面，尤應建立嚴謹的程序，廣為蒐集意見，納入多元觀點，並以公開透明的程序審議，進而以具整體性及前瞻性課程規畫，提供孩子們適性且質量並重的課程，這也是人民對國家教育最基礎的期待。

依此，建請主管機關撤回《十二年國教課程綱要─總綱》草案，及依其原則於第二波接續修訂之15群科、進修部、實用技能學程、建教合作班等修訂草案，重新依正當程序辦理公聽會，進行公共討論，以維護十二年國教的願景、理念及目標。

（作者為高中退休教師）