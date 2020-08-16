「設身處地」典出《禮記‧中庸》。原指「體群臣也」，就是要凡事多為對方想想。放眼世界，可說是處處唇槍舌劍，不少地方戰火燎原，其中很多都是「自以為是」，政治盲動者未體恤民苦引起。

一定要六親不認？

兄弟相殘自古有之，然勝敗雙方千古汙名難除。史有「貞觀之治」，但比起「文景之治」之受人懷念相去遠矣！行文至此，深感兩岸和戰有一共同困境，那就是「不持平」；一邊自認能「打你個稀巴爛」，一邊以為「有靠山」。問題是都打爛了，如何收場？要之又有何用？所謂的「靠山」更是聲名狼藉，點火千巧百能，幫人只是藉口，為了錢而賣軍火，自己也消耗軍火。大家應會想到他害死過多少盟國領袖與百姓？實際上還有一個根本問題，那就是兩岸血脈相連，除非六親不認，哪能動手？即使只是煽風點火也是民族罪人。

交流才是硬道理

我是當年大陸「三反五反」的餘孽，「逃到台灣的米蟲」，但我愛國保台從不後人的華夏子民，道地的中國人，數典忘祖，難以盲從。

1975年表弟到美國讀書，在洛杉磯巧遇一位嫁到美國的鄉親，相談中提到失聯的家人，她記住了，並以她是美國人的方便，找到了1949年失聯的家父！也促成了相隔四十年後我與父親在台北相會。說這些無他意，只是說明戰火的無情遺害不只一代，不可輕啟。

在一次陸委會座談會中，主持人提到要推動兩岸青年交流，我以「老的打過仗，中的有利益衝突，年輕人了無負擔，但缺了解，最好多多互訪」發言支持，並建議以研究生做起。於是我以積極而誠懇態度獲得中國科學院大氣科學研究所為對口，經仔細規畫，安排了1996年9月1至14日兩周大陸行，在中華基金會支助下，我們一行，繞經香港到達北京。當時台海飛彈危機剛過，然兩周行程期間在中國科學院大氣物理所、北大、南大、南京氣象學院等高校辦理座談；又訪問中國氣象局，與山東江蘇兩省氣象局，以及大氣所北極閣紀念館。兩岸學生們無一不是歡聚一堂，談笑風生。

北極閣是原中央研究院氣象研究所（創於民國十三年十月十日），遷南京時會址，典藏歷史文獻甚多，觀之傷感。我們登上中山嶺向國父陵寢獻花。當學生們問我：「大陸也敬國父嗎？」當下，我知道歷史扭曲了，只能以：「花束不就是現場花販賣給我們的嗎」回之。

當時我特地到也在南京的華東師範大學拜會陳吉餘教授（大陸工程院院士），回程時計程車駕駛問我：「老大爺台灣來交流的？」路程短我們說話不多。回到南京大學談教授在大門口等我，並搶著付車資，只見年輕人笑著說不用了，能帶到台灣教授是我的榮幸。擺擺手笑著開車走了！

行程中我看到兩岸學生見面就熟，隨即就難分（衣著同）難解（話題同），充分證明交流才是硬道理。住在南大招待所的晚上，近半夜時分，主人談教授電話告訴我學生們都還沒回來！我請他放心，並請他轉知管理員隨時放大家進來。很放心，因為我知道附近是運動場，學生宿舍圍在旁邊，大家一定坐在看台上有說不盡的話。

次日分別時學生們抱著邊笑邊流淚，我雖因不願讓孩子們看見淚滿襟而背對之，但內心知道見面三分情是真！到如今當年的青少多已獨當一面，珍惜昔日情誼如一，可貴。

當年陸委會主委蘇起頒獎表揚十個承辦單位，文大名列在前。要說我有貢獻那就是設身處地，以誠為之，獲得大陸學者與朋友信賴，想盡辦法幫我，至今未變。1999年創世紀兩岸大學生研習營，已將此活動扎根到青少年（放心，至今無一人不愛台灣）。當「大人們」敲鑼打鼓高唱對立時，可曾想過這些人與他們的想法？

別讓百姓進退難

該次交流緊接飛彈危機之後，比起現在被大張旗鼓宣揚的事大多了。然由學生的水乳膠溶，到司機的誠意微笑，在在顯示兩岸人民血濃於水，當時雙方政府也未相互頂撞，更無人「見縫插針」，陸委會，也就是主政的故總統李登輝，續推兩岸交流，是充滿自信的表現。然而，現在呢！

台大心理系名譽教授黃光國，曾獲李總統贈送《細道之奧：誠實自然》著作一本。證諸多年所見，或許誠實該令人感動，但深藏在「自然」裡的花招就未免太多了！

看過《水滸傳》的朋友多會同情一百單八將的遭遇。還編了個梁山好漢奉召安後平方臘的段子。觀諸今日歷史似在重演。君不見由小明到台商，到陸生與台幹，都像砧上肉。台商困境我無能談，小明的故事像迷魂陣，不知何為？所以只能談後兩者。

設身處地 以誠為之

開放陸生來台升學，不但部分解決我國大學生員不足問題，也是善用資源，更重要的是，我們的學生更努力了，想不出有何負面影響。何況孔子早就說過：「得天下英才而教之，不亦樂乎！」難道我們怕被學生統戰嗎？

最近有在大陸擔任社區主任助理者，遭內政部以違背《兩岸關係條例》，「不明顯」威脅，開罰新台幣十萬元，結果有27人抗告並經最高行政法院判決抗罰勝訴。此事讓人不明就理者三，一是一位社區工作助理，能有什麼威脅？還是能洩國家機密？二是政府掌握全民個資竟已如此之深！三是「匹夫無罪，懷璧其罪」，以堂堂全國第一部，管此細微末節，讓人覺得該部是不是沒事幹了。

誠意如金，擲之不破，兩岸交流需要就是誠懇的設身處地。針鋒相對徒讓外人插手圖利，兩岸決策者請慎思之。（劉廣英／中國文化大學特約講座）