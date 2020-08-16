介於和平與戰爭之間的「灰色衝突地帶」，是目前美國政學界的最新研究課題，主要就是指挑釁者透過混合威脅，包括經濟、政治及安全等，對其目標展開多重壓力制約，甚至還能有效限制他國的反制行動，藉此以達成設定的戰略目的。

中國大陸正是遂行此謀略的箇中老手，台灣當然就是其最終目標。大陸軍方日前宣布將在台灣南北兩端進行軍事演習，藉此表達對美國出售台灣66架F-16V戰機的不滿，只不過礙於中美的實力差距，至多只能劍指台灣，暫緩「戰狼外交」的逞凶鬥狠。

美國當然不會示弱，先是持續派遣機艦在大陸沿海及南海進行演訓，再輔以政治力箝制大陸高科技業的發展，陸續禁用華為、TikTok及WeChat等，現在更傳出阿里巴巴集團將可能是下一個遭禁止的大陸企業。由於美國11月即將舉行總統大選，令人擔憂，民調落後的川普是否會在選前激化美中衝突，藉此向選民展現唯有他才是足以壓制中共氣焰的領導人。

無力扭轉美中對抗的台灣，蔡政府則以增加國防預算、強化不對稱作戰能力來回應中共壓力。蔡英文從過去「遠中」、「抗中」到近期的「仇中」策略，無一不是緊跟著川普政府的台海政策，也因此獲得華府甚為豐碩的回報，只是這些收穫究竟是符合國家整體利益或僅是民進黨的黨派私利，國人應當分辨清楚。

近期美國在強化與台灣的防疫合作之餘，卻否決台美自由貿易協定的談判，似是在打兩面牌。蔡總統日前與美國智庫舉行視訊會議時提到，台灣願以「科學標準」克服過往的技術性問題，推進雙邊經貿關係，相信「台灣民眾可以了解與美國建立更緊密經貿關係的價值與優點」，希望「美方也能體察這項協定的深遠戰略意涵」。

換言之，蔡英文想利用當前美中對抗節節升高的難得機遇，趁著台灣仇共的民間激情達高點之便，消弭美豬、美牛的各種進口障礙，一舉打開台美經貿談判的大門，希望藉此也能擺脫其主政下台灣經貿反而加深對大陸市場倚賴程度的窘況。

台灣固然需要美國的支持，卻也不能忽略維持與大陸低度互信的必要性，畢竟與敵人保有溝通方能及時化解誤判危機。中共應當深刻檢討自身的對外行為，美國也不該以打擊中國為藉口，刻意挑釁中共的一中底線。

蔡政府應把握美中嚴重嫌隙之際，主動向對岸遞出橄欖枝，適時降低兩岸緊張關係，還能避免成為美中衝突的熱區，何樂而不為！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）