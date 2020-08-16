台電日前釋出訊息，為了改變蘭嶼住民無所節制的用電方式，並減緩用電量不斷攀升的速度，考慮取消行之有年的電費全額補助制度，開始逐步收取一定費用，期望以價制量。不過，蘭嶼住宅用電免費受到《離島建設條例》保障，台電想要改變現狀，有相當高的難度。

過去從不曾在蘭嶼出現的跳電事件，今年入夏之後已發生3次，全島大停電每次都接近1小時，停電主因為瞬時用電量驟升，不但創下歷史新高，也導致機組負載過大而啟動保護性跳機。3次跳電事件推測與遊客爆量有關。

蘭嶼目前有6部柴油機組，總裝置容量為6000瓩，平日提供島上近1900戶居民用電需求，並無不足。只是近來遊客人數創新高，以致無法滿足用電需求。想要徹底解決此一供電窘境，新增燃油機組似乎是唯一有效且快速的途徑，但地區性的空汙量勢必伴隨增加。

蘭嶼之外，各離島用電量也在暑假期間同創新高，由於全數採用成本偏高的燃油發電，間接提高了台電的總體發電成本。雪上加霜的是，本島用電量也在7月不斷創下年度新高，7月23日衝上3802萬瓩歷史尖峰的同時，更出現台電系統最大供電能力在關鍵一刻被人為刻意上調，以維持供電綠燈的荒謬戲碼。不過今夏本島供電相對穩定，代表供電充裕的綠燈甚至已維持超過1年，足量的基載供電是一大功臣。

我國現有的基載電力主要以燃煤發電與核電為主，並搭配部分燃氣發電，其中核電占比在2019年為台電總發購電量的13.4%，煤電為39.1%。超過5成的電力供給來自燃料儲備量分別達18個月與36天的能源類型，在兩岸關係不甚良好的情境下，也較能符合能源安全的要求。

然而，民進黨政府的廢核腳步不停，基載核電不得不於5年內全數除役，這個去年每度發電成本僅1.14元、總發電量達311億度、容量因數更居全球第一的發電方式消失後，取而代之的竟是具間歇供電特性且成本偏高的太陽光電與風電，我國將立馬面臨基載容量不足、供電穩定性欠佳、電價大幅上揚、整體碳排不減反增、能源安全堪憂等多面向能源問題。

針對所謂的「報復性」離島旅遊，當地的供電問題或許不難解決，但國家整體能源是否得以充足供給，不僅攸關產業發展與民生經濟，更直接涉及國家安全。眼前的供電無虞在明年中核二廠1號機停轉後，必定逐步出現變化，面對即將接踵而至的問題，執政者若是一意孤行裝鴕鳥、當為而不為，怎對得起全國百姓的付託！

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）