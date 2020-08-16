高雄市長補選一如外界預期，由陳其邁以67萬多票當選，國民黨李眉蓁只有24萬多票，吳益政更不到4萬票。乍看之下，陳其邁贏得漂亮，但未超過自己2018年的得票紀錄，已影響其政治能量及黨內接班梯隊的排序；國民黨得票創新低，南部耕耘將更加困難；民眾黨得票連5%都沒有，著實灰頭土臉。一場選戰下來，陳其邁、國民黨及民眾黨主席柯文哲的罩門都非常明顯。

以陳來說，選前他一直被設定要挑戰自己前年的74萬票、韓國瑜的89萬票及罷韓93萬票這3個數字，但因補選投票率太低，他連74萬票的低標都達不到。究其原因，他畢竟品牌力稍弱，2018年競選時言必稱陳菊，無法跳脫其框架，罷韓也是公民團體操刀，而後黨政高層又為他鋪好紅毯補選，綠色執政縣市長也合拍廣告力挺，種種都反而凸顯陳品牌形象的局限性，總要民進黨傾注資源為他作嫁。

陳在就任後，唯有趕快拚出政績，落實其「兩年拚四年」的主軸，形塑區隔性的形象定位、建構天王格局，力拚2022年連任選舉衝高票，才能再補強政治能量，提升在中生代梯隊中的排名。

就國民黨來說，由於李眉蓁太弱，此次選舉戰略、戰術凌亂，更無法配合國民黨中央的反貪腐主軸分進合擊，所以連鞏固基本盤都不可得，只拿到24萬票也在情理之中。但低票數重創國民黨在南台灣的組織動員能量，加上黨中央制衡民進黨的力道太弱，兩相夾擊下，未來不論誰當黨主席，2022年的地方選舉都危機四伏。更甚者，選後「內鬥內行」的傳統又浮現，已有人醞釀對黨主席江啟臣逼宮，要其負責，對危如累卵的國民黨更是雪上加霜。

國民黨要救亡圖存或許只能從兩個戰略層次著手：一是人才甄補方式必定得跳脫傳統派系脈絡的框架，唯有專業亮眼、具前瞻性的黑馬才能讓人耳目一新；二是黨中央制衡及主導議題的力道得再強化，讓民眾看到國民黨有能力扮演稱職的在野黨，使執政黨收斂氣焰，才能顯現國民黨存在的價值，同時阻擋綠軍對其攻堅。

至於民眾黨，政治風險不輸國民黨，不到4萬票的敗績使柯P光環盡失，也凸顯該黨極大的罩門：第一，柯光環要轉給該黨候選人非常困難，「柯獨強而黨弱」的困境無法跳脫；第二，選得太差，政黨力量擴散力有未逮，未來要尋覓具政治潛能及實力者披民眾黨戰袍出戰，將更困難。

特別是柯有志於總統大位，勢必得先在後年地方選舉中大有斬獲，才能徐圖後進，然以現今困局來看，或許只有藍白合作一途，將縣市長選舉和總統選舉掛鉤一併來談合作，以六都及地方選舉挺國民黨，換得國民黨助其競選總統。問題是國民黨有志於大位者眾，又怎能輕易讓柯獨領風騷？然而柯的政治能量現今絕對大於國民黨可能的人選，仍有一定的談判籌碼，就看這「兩弱」要如何協商出一個「互利」的可行方案了。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）