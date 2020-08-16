高雄市長補選戰，毫不意外，由陳其邁勝出！乍看之下，他是大贏，尤其得票率7成，輾壓李眉蓁的約26%及吳益政4%。不過看到陳的得票數及這次補選的投票率，此大勝就似乎要打些折扣；如果再細究代表民進黨參選的陳其邁打這場選戰所擁有的資源，及他自己的心理準備，相對於國民黨徵召而臨時上陣的李眉蓁，這樣的勝利，就更值得檢視它的扎實度；而一般解讀此一補選為國民黨的大敗，也有再省視的空間。

首先就得票數來看，陳、李陣營在選前似乎都高估選民對補選的熱度，陳更是以罷韓的特例當做民進黨得票的通例來設目標，自己定出94萬的高標，結果只得67萬，差距達27萬票！李陣營知道難贏，只訂了30萬的得票目標，實得近25萬， 差距僅5萬！以各自評估的目標達成率而言，李是勝出的；陳營的過度自信應是其來有自，卻未達標， 私下不犯嘀咕嗎？

再就投票率而言，這次僅得41.8%，比罷韓超過42%還略遜一籌；陳營似乎現已將得票未達標歸咎於投票率太低，但當初為何期待有較正常的投票率呢？因為94萬的得票數，就民進黨而言，也只有在正常選舉中投票率有6、7成以上，才可能出現；且目前達過標的只有陳菊在2014年拿下99萬的一次紀錄而已！陳其邁為何如此高估自己呢？李陣營定出的30萬，依據恐怕也是正常選舉的國民黨得票紀錄，最差的一次應是2010年黃昭順代表國民黨選市長得到的31萬票，但當時的投票率也近73%呀！

兩陣營同時以正常選舉的投票率來評估自己的得票可能，或無可厚非，畢竟市長被罷免而後補選的案例此次是歷史頭一遭，缺乏足夠的資訊下，只能參考正常選舉。不過相形之下，李陣營較務實，貼近自己的實力及能量，陳陣營卻顯得有些膨風，且有些要和陳菊一較高下的意味。陳的大膽定目標，依恃為何呢？

路人可能都看得出來，陳其邁相對於李眉蓁打選戰，資源完全不對稱。民進黨完全執政於中央，蔡英文願護航，五院全部在握，檢調軍警聽命，媒體通路十足，網軍強悍無比，資源調度順暢；李眉蓁代表的國民黨有什麼呢？立法院是少數，黨產被查封，媒體早退出，網軍沒錢養，資源有限度！勉強可算上的31席高雄市議會議員、14席縣市長；但這些地方議員及諸侯相對於中央，羽量級都稱不上，且還有求於執政方，能亮相給個面子，就是支援了！能較強度協助的主要應是黨主席江啟臣及其團隊，還有前市長韓國瑜的一點加持力量。

如此資源不對稱，民進黨還要在細節下手，此一補選依法規，最遲可在9月上旬舉行，但中選會挑了8月15日，讓可能的對手更措手不及！難怪陳陣營要高估自己到相當誇張的程度！

如果再就陳和李個人選市長的心理準備來比較，應更是天淵地別的不對稱。陳從2005年代理市長又下台開始，準備了15年；李是2020年6月下旬被徵召，只熱身了約50天！陳以天王姿態拿下高雄市，李跌跌撞撞拿26%選票，其實是平了朱立倫2016選總統在高雄的得票率！

李眉蓁沒輸掉高雄藍營基本盤，陳其邁倒是該自問：高雄真的被綠營光復了嗎？

（作者為國立中山大學政治學研究所特聘教授）