中美台連續軍演，政治人物不停叫囂，南海與台海似乎戰雲密布，戰爭有一觸即發、不可收拾的態勢。這種形勢最令人膽戰心驚的，便是兩個超級強權爭霸，美中是否真會在最後走上戰爭一途？而台灣會成為美國在戰爭前沿的一顆棋子嗎？其命運又會是如何？

整個形勢撲朔迷離，中外學者專家各依其專業或經驗看法莫衷一是，有理性主義者評論中美不會開戰；有現實主義者認為美國應積極面對中共的崛起；有人從國際戰略觀點指出台灣無法防禦；有漸進主義者認為，美國對中共的外交政策應建立兩黨模式；有人從美國財政的觀點憂慮中美競逐將使美國國防陷入癱瘓；也有人從賽局理論研判台灣會陷入零和的命運。各持論點，皆能論及中美台戰爭邊緣形勢演變的何去何從，然實際結果如何，則繫於決策者一念之間，未有人能斷言。

持「理性主義」模式的學者咸認美國川普總統的戰爭邊緣策略，是為總統大選算計，中共不會為他進入「引君入甕」的胡同。中共決策者深知，這是美國川普總統11月大選打出的「妖魔化中國」，呼應華盛頓鷹派持續推行的「中國威脅論」政策，如美國有正當出兵的理由，當藉以激發美國選民的支持。

基本上，美國以文攻武嚇兩手策略激怒中國的反制。南海軍演不斷為戰爭邊緣論打開挑戰中共的序幕；而文攻則以新冠病毒稱作「中國病毒」，將美國嚴重的500萬確診數嫁禍中國政府；近日更在民主黨拜登當選民調進逼下，發出美國人民要「學中文」的危言聳聽言詞恐懼，其目的僅有一個，即中國是美國的最大威脅。此一伎倆是在挑撥是非，學者咸認中共決策當局洞悉其奸，會以理性主義對待，不會盲從附和。

難道中美兩國真的無法逃避「修昔底德陷阱」的命運嗎？日前美國媒體也有以「現實主義」（realism）的模型來評論中美爭霸，認為這是川普犯的一個政策錯誤，令人擔憂。因為中國的崛起是一個事實，無法否認。中國並沒有試圖將其模式強加給世界，也並沒有建立軍事聯盟。中國的模式吸引人不是因為意識形態，而是因為成功地使本國人民脫貧。

日前《華盛頓郵報》刊出一篇〈在為時未晚前，我們需要就如何與中國打交道展開廣泛的、跨黨派的討論〉文章，建議美國要展開跨黨派廣泛的討論，以探索與中國的合理接觸，並找到新冷戰思維的替代方案至關重要。文章並認為，只有在這一個基礎上，美國安全首先面臨的最大威脅是災難性的氣候變化，而只有與中國合作，才能有意義地解決這個問題。同樣地，如果從全域來考慮全球大流行病，就會發現這場災難需要加強國際合作和保持警惕。與中國合作是不能避免的。

文章提出警語：在美國的反華外交政策上，最令人憂慮的不是美方的過時言論或是對中國威脅的誇大，而是兩黨外交政策團隊推動新冷戰論調的所謂必勝心態。他們自認為中國「可以被征服」，但事實上這是一種錯誤的假設。

現實主義論點的美國學者更指出，在中國大陸軍事力量變強後，美方恐難保台，而且美國國防預算爆增，將會讓美國陷入癱瘓。這是一篇有關美國協防台灣的論述。芝加哥大學著名的世界戰略理論家米爾斯海默（John Mearsheimer）教授從現實主義至上理論看美國的協防台灣。他在概論原則上強烈反對任何基於夢想、理想、意識形態、宗教偏執、政治正確等形而上要件而採取的戰略或戰爭，那些做法最終都沒有任何好結局，只是空讓一國浪費寶貴的資源和時間，以及原本能達成的其他目的。

因之他在近日接受日本《朝日新聞》電話專訪時指出，「雖然美國不會允許大陸以武力統一台灣，只是大陸軍力持續成長，美國有可能守護不了台灣。」「大陸軍隊正在增強導彈能力，我不認為發生戰事時航空母艦有用，因為這會成為導彈的標靶。地理位置靠近台灣的大陸較為有利，美國保衛台灣有地緣現狀的困難。」

另一位現實主義的觀點便是美國國防經費的難以負擔。美國智庫「國防重點」（Defense Priorities）資深研究員大衛斯（Daniel L. Davis）於6日以〈大陸攻台 美國能否成功擊退解放軍？〉為題撰文，刊登在美國《國家利益》（The National Interest）保守派雜誌上，認為或許美國真能擊退解放軍，但這樣的「勝利」也會使美國付出驚人的高昂代價，就是美國將不得不耗費數千億美元在台灣維持永久的防禦力量，使國防預算暴增，將會讓美國陷入癱瘓。

由於美國民調顯示，川普落後達10個百分點，近日美國智庫更以漸進主義理論(incrementalism theory )模型來看當前川普對中國政策的另一作用。本質上，中美爭霸已經明白陷入無法逃避的「修昔底德陷阱」的命運，美國無論是誰繼任下屆總統，他都必須追隨川普總統當前對中共的制裁政策，鎖定與中國的戰略和制度對抗，如果拜登當選，政策也不可能改變。包括因中國政府對香港實施《國安法》而對中國和香港官員實施制裁，下令美國公司45天後禁止與TikTok的所有者字節跳動公司，以及通信應用程式微信的所有者騰訊公司進行商業往來，和以中方從事「間諜活動」為由下令關閉了中國駐休士頓總領館。至少川普下台也要拜登「蕭規曹隨」，捆綁下一屆總統的對華政策要循川普的模式。

最後論及台灣在美中劍拔弩張賽局形勢下之命運。美中局勢走向一直在戰爭邊緣徘徊打轉，美國為挑釁中共首先出手，頻打台灣牌緊逼靠近其紅線邊緣，以中共高調之民族主義旗幟以及其黨內政治鬥爭之壓力，如中共誤判形勢，從冷戰邁向熱戰轉瞬間即會發生，無疑地，台灣處在戰爭前沿，立即面臨賽局模式中「零和」或「非零和」的境地。

前總統馬英九對此情勢說得一針見血，兩岸「首戰即終戰」，意即兩岸是一個你死我活的「零和」戰役。而美中相互牽連著龐大的國家利益，其結果一定是以「非零和」收兵，而台灣如不能擊敗中共侵擊，必如過去的南北越戰爭下場，在美國棄守下使中共完成中國統一的國家目標。

未來70餘天，台灣2300萬人民的命運都繫於蔡英文總統的睿智決策下，如何引領台灣度過驚濤駭浪的美中對抗賽局，而能全身而退。天佑台灣！

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）