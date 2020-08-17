無色覺醒》賴岳謙：美續撕毀限核協議？世界面臨核武對峙？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第697集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「美續撕毀限核協議？世界面臨核武對峙？」

美國近年來，不斷退出國際上軍事武器限制的條約，其中包含「反彈道導彈條約」（Anti-Ballistic Missile Treaty）、「中導條約」（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）和「開放天空條約」（Treaty on Open Skies）。但美國政府為了讓美軍保持軍事武力優勢，近期更傳出美國不願意延長「新削減戰略武器條約」（Strategic Arms Reduction Treaty）。

當前蘇聯解體，俄羅斯接替前蘇聯成為新的聯邦。俄國雖承接了前蘇聯的大規模武器，但總體國家經濟實力與總人口數，都無法與北大西洋公約組織來做抗衡，而俄羅斯為了保障自身廣大國土的安全，總統普丁便朝「非對稱作戰」（Asymmetric warfare）發展。

核武大國雙方陣營，在擁核武數量勢均力敵，最終雙方都應達到能「相互保證毀滅」的程度，一旦隨著彼此之間關係緊張升溫，發生擦槍走火或軍事對峙局勢，進而演變成大規模核戰的「戰爭螺旋」，為避免雙方彼此毀滅，兩邊反形成一種「核僵持」的恐怖平衡局面。

但美國近期的動作不斷，讓同為「新削減戰略武器條約」的另一方俄羅斯倍感威脅。眾所皆知，美國在歐洲地區有相當數量的軍事基地，其中不乏部署中程彈道導彈飛彈的軍備。同為核武大國的俄羅斯也對此做出回應，俄羅斯總統普丁簽署「俄聯邦核遏制領域國家基本政策」便展示了強硬的核立場。

「俄聯邦核遏制領域國家基本政策」文件中，詳細列出了俄羅斯國家在使用核武器的幾種可能情況：

一、在俄國或盟友領土範圍內使用核武器或大規模殺傷性武器。

二、偵蒐到對俄國及其盟友領土發射彈道導彈的情報訊息。

三、使用常規性武器威脅俄國生存。

四、影響俄國重要戰略目標而使其核反擊能力受到破壞。

俄羅斯最大通訊社，「俄通社-塔斯社」（POCTA）稱，這是俄羅斯首次公開使用核武器的條件，為北約國家畫出「不可逾越的紅線」。這項政策將增加俄國使用核武的彈性，其中讓外界討論重點的是，若是俄國情報單位，情資蒐集到敵方可能發射彈道導彈的消息時，俄國即可先發制人採取反制措施。

美擴核武？俄核戰略？美俄核武遊戲規則？當美國陸續片面撕毀各種限核條約協議，然後加強發展可摧毀擁核國家的核子武器，會不會造成不只是「核癱瘓」、「核僵持」，反而會延伸更嚴重的現象，即連跟俄羅斯打一仗的可能性都是零呢？也就是，未來俄羅斯出兵打任一國家，美國是不敢動手的？那如果美國出兵打任一國家，俄羅斯是不是也就不敢動手？

關鍵毀滅？恐怖平衡？世界紛亂將會如何？那要看美國的核戰略政策，是不是也會如此對應修訂。一旦美國的核戰略，也修訂成如俄羅斯的核武遊戲規則，那未來世界將會是一個什麼樣的世界呢？……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！