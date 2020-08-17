終於明白，海為什麼總帶給台灣人獨特而熟悉的感受，那是烙印在靈魂裡的悸動。

三百年來，黑水溝的怒海濤天，吞沒多少渡海來台的先民，留下「六死三生一回頭」的赫赫凶威。多少文人對海的各種思緒，譜出一句句經典，而我最愛的是那首「壽山月白無人問，卻似西施未嫁時」。他說海充滿女兒的情緒，大海不就如此，像個任性的女孩子。

充滿惆悵的桎梏

而現在，眼前這片海卻給我架上一個充滿惆悵的桎梏，忘了第幾次，懷著膨湃洶湧來見妳，忘了第幾次在海的中央，回望著那片錦繡河山。如今，我終究還是脫不下那沉重的枷鎖。

妳說，這條海峽在這個世界上如銀河裡的一顆星辰，如此不起眼，但對我們來說卻是條無法橫越的鴻溝。

妳說，這兩年已經是上天給我們最大的恩賜，妳在兩千三百萬人裡遇到我。我又何嘗不是在十四億人裡擁有妳，如此幸運。

妳說，我有我的責任，你有你的義務，這是彼此掙脫不了的現實，別再孩子氣了。

還記得，我抱著妳細聲呢喃：「世界上最遙遠的不是人到星辰的光年，而是人與人之間，心的距離。」妳笑著笑著，卻哭了，直說我淘氣，這是妳最後一次擁抱我。

四年華麗的青春

後來，妳帶著責任回到了那遼闊的草原。而我扛起了所謂的義務，走進了新兵訓練中心。在這男人最軟弱的時候，我多麼希望妳陪伴在我身邊。

確實，對一般觀光客來說，金門可能是個無趣的小島，但他們不知道的是，這裡隱藏著太多太多，由山海、居民與戰地血淚交織，敲出那專屬金門獨特的清音。

如果你熱愛歷史，你可知道在金門某個叢林裡深藏一座明永樂元年的古墓？如果你熱愛海景，你可知道金門有那麼一片海灘，掩埋著半輛的坦克車？

如果你熱愛人文帶給你的感動，有沒有聽過「認識一個金門人，你有喝不完的熱情高粱酒」這一句話？這是我剛進大學時一位學姊這麼跟我說的。原本我也是不相信，誰會那麼傻，高粱酒可不便宜呢。但我錯了，金門人的熱情不是我們可以理解。

這座小島給了我四年華麗的青春，過程很漫長。退伍後一回頭看，這四年如此精彩。尤其那一年，那一天，那一刻，那個背著登山包，走在環島北路的妳，倔強的可愛。

緣起緣滅皆是命

雞婆加上緣分使我遇見了妳，亦是緣盡的開始，緣起緣滅，皆是命，無可奈何。

如果要從金城鎮到太武山，有很多條路可以選擇，但我偏偏喜歡環島北路。每當看到筆直無人的馬路，總有點心曠神怡。

而今天遠遠的看到一個行走的大背包，正頂著炎熱的天氣緩緩前進，騎近一看，是個戴漁夫帽的女孩，可能是太陽太大而導致她抬頭看我時，半瞇著眼，霎時感到有點迷人。

「同學，妳這是要去哪啊？這天熱得慌。」在金門大熱天行走可不是開玩笑的。

「沒事兒，我要去山后看那個很有名的十八間古厝，這兒的公交車我也看不懂，摩托也不能租，打車又太貴。」女孩拿著地圖對我比畫，爽朗的叨絮著。很明顯，是大陸人，那字正腔圓，讓我想到講相聲的宋先生。

金門誠實小郎君

「山后啊？要不，我帶妳去吧，用走的到那邊估計明天天亮了，很遠的呢！妳不覺得我看起來挺閒的嗎，哈哈。」

「是挺悠哉噠！好啊，那就麻煩你了。」她豪不猶豫的答應了。

說真的當時這回答我愣住了，她就不怕我是壞人呀？後來才知道，她迷路了，只能一直走，腿也酸，心真累了，剛好遇到一個感覺不似壞人的熱心騎士。

載著她先到山外的超商吹冷氣小憩邊閒聊，一碰到冷氣的她，雀躍的像個孩子似的，嘰嘰喳喳說個不停。

她來自內蒙古，目前大學三年級，趁暑假想來看看戰地金門，民宿沒定，行程沒安排，預算未知，整整一個完美的三無計畫青年，簽證一拿船一坐就過來了，以為金門與大陸一樣都使用人民幣，以至於今天一路從碼頭走到現在，真是個傻妮子。

「還好你遇到了我這個金門閒人，江湖人送稱號金門誠實小郎君，小姐姐如果信得過我的話，我幫你安排行程，行不？」

走進一段刻骨銘心

「行，那就麻煩您這位絕代風華。」

說完，這傻妮子掏出她全身家當，1230塊人民幣，抓著我的手塞給我，如果這算牽手，那真的算是我們第一次接觸。

那時，她真的無所畏懼。

「得勒！」我抓著那一團溫暖放進包裡，接著我帶著她走了一段刻骨銘心。

（酒肉浮生／金門大學畢業生）