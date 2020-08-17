相較於主要機構對2020年全球經濟將嚴重衰退的悲觀預測，近期主要經濟體高頻經濟數據的表現，顯然樂觀得多，不論是軟性資料（Soft Data）或剛性資料（Hard Data）皆優於預期。在軟性資料部分，從象徵實際經濟數據表現和市場預期差異的花旗經濟驚奇指數可發現，不只7～8月美國、歐洲、中國花旗經濟驚奇指數均大幅提高，落在象徵實際公布數據優於預期的正值外，7月份美國花旗經濟驚奇指數甚至突破250點，創下歷史新高。

在剛性資料方面，製造業採購經理人指數（PMI）表現最為明顯。例如中國在全面解封後，7月份PMI來到52.8，創下九年半新高，為連續第三個月擴張；歐元區7月份PMI達51.8，在暌違一年半後，重返擴張區間；美國7月份PMI彈升至54.2，為連續第二個月擴張，並創下一年多來新高；台灣7月份PMI較前月上升6.9個百分點來到54.1，終止連續三個月的收縮轉為擴張。另外，在工業生產及零售銷售數據方面，中國在第二季度、美國在第三季度皆出現逐月大幅回升的現象，當前中國工業生產年增率更已接近疫情前水準，美國零售銷售年增率也回到正成長，代表經濟數據復甦的速度與力道皆優於市場預期。

為何近期第二波疫情爆發，有不少專家甚至預估秋冬將有第三波疫情出現，高頻經濟數據卻好轉？主要原因有二：一是各國政府為避免經濟再度受到重創，大多不再採取大規模封鎖政策，取而代之的是相對溫和的流量控制模式。亦即在維持一定程度經濟活動下，控制感染數量在醫療體系可負荷範圍內，以降低染病的死亡率；二來是企業與民眾都逐漸接受疫情將持續很長一段時間，以及美國傳染病專家口中，新冠病毒無法被完全根除，且有流感化態勢的事實，並基於這種認知，盡可能地重拾日常經濟活動與生活步調。也就是說，各國政府與民眾正學著如何在最小的代價下，與病毒共存。

具體地說，許多國家民眾已將戴口罩和勤洗手視作日常習慣，且減少社交活動，並與他人保持一定社交距離。例如日本政府呼籲人民盡量避免「三C（封閉空間、擁擠地方、近距離接觸）」活動；韓國同樣提出「日常隔離 」（everyday life quarantine）觀念，透過加大人與人社交距離，配合公衛系統（包括檢測和追蹤能力）及優異的資通訊技術控制住疫情；台灣即便已逾百日未見本土新增案例（一例感染源待釐清），但仍持續推動「防疫新生活運動」，希望民眾維持個人防疫措施（勤洗手、無法保持社交距離及搭乘大眾運輸時佩戴口罩），才可以放心參與各項戶外活動。

再者，人們對育樂活動的需求，並沒有因為病毒嘎然而止，宅經濟、宅娛樂需求出現爆發性成長。電影娛樂巨頭迪士尼原以為在樂園及電影院封閉的情況下，營運將受重創，但其甫公布的上季度財報顯示，即便營收下滑，旗下影音串流平台Disney+訂閱用戶數已突破6千萬，帶動近月迪士尼股價翻揚。而全球影音串流龍頭網飛（Netflix）股價更是突破500美元，今年漲幅已超過六成。另一間受惠宅娛樂的公司為任天堂（Nintendo），日前公布日本財年第一季（4～6月）財報顯示，Switch遊戲機、遊戲軟體銷售暴增，帶動營業收益創同期歷史新高紀錄。

此外，疫情帶來的工作型態轉變，也比預期來得順利。美國疫情爆發之初，專家曾經預期遠距工作（remote working）或在家工作（WFH），恐將導致生產力下滑15％。但近五個月以來，除了無法遠距工作的職業，多數人表示在家工作效率並沒有比疫情前下降。例如美國教育集團Chegg公司內部調查即顯示，86％的人認為遠距工作的生產力與實地上班沒有差別；另有調查指出，在美國有將近一半受訪企業表示，在疫情後仍願意持續嘗試在家工作的新工作型態。這樣的結果，確實大大出乎專家們的預料。

值得一提的是，隨著後疫情時代來臨，人類社會許多面向將可能出現永久性的質變。像是企業有不再執著於大城市購置雄偉辦公大樓的傾向，也不必侷限於市區徵才並支付員工都市生活所需的高薪資。這將使商業區內許多依賴上班族的小店，可能會因客戶流失而無以為繼，交通運輸業也將走入寒冬。相對的，生活與經濟模式的轉變勢將催生更多發展機會，諸如郊區的住宅與民生經濟將獲得新寵，網路相關產業也將更加受惠。同時，人與人之間的真實接觸變少，以及居家舒適性的要求也將影響相關產業，惟人與人之間的疏離則可能需要更多的心理建設。

要言之，新經濟、新生活所帶來的「新常態」（New Normal），將重塑疫後經濟活動、產業結構、生產鏈與全球經貿關係，甚至人與人、人與環境的互動模式。因此，不論政府、企業與個人，都應努力適應與病毒共存，並及早做好準備面對新的挑戰與機會。

(工商時報)