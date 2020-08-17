全球估值最高的金融科技獨角獸螞蟻集團，在沉潛5年半後，終於準備在上海科創板及香港主板同時掛牌上市，將是史上規模最大IPO事件，國際金融圈為之震撼。螞蟻集團估值約2000億美元，若IPO釋出15%新股股權，集資規模可達300億美元，將超越2019年沙烏地阿美的290億美元歷史紀錄。上市地點選在上海及香港兩地，而非流動性、吸金力、能見度最高的紐約，是一個不尋常的訊號。

從企業籌資與國際化角度來看，赴美上市是最佳的選擇，特別是螞蟻集團（原名螞蟻金服）所屬的金融科技領域。根據台經院FINDIT平台的調查報告，2019年全球共新增151家獨角獸，其中金融科技領域就占了26家（比重17%），高居第1。以整體估值來看，金融科技的422億美元，比排名居次的健康醫療高出百億美元以上。若以10年（2010-2019）趨勢觀察，基本上也沒有改變，不管是募資或估值，金融科技獨角獸都遙遙領先。

在這樣趨勢下，這類獨角獸往往成為市場目光追逐的焦點，一旦宣布上市，投資人願意給予更高的本益比，企業也可以因此籌得更多資金。美國向來就是金融科技重鎮，投資人在資金的挹注上，更是不會吝嗇。以在紐約證交所掛牌的行動支付公司Square為例，獲利與市值都不如螞蟻集團，但股價從3月低點以來，已飆漲將近3倍。顯見對準備上市的金融科技獨角獸來說，美國資本市場，絕對是首選。

然而，身為這個領域的佼佼者，螞蟻集團為何棄美而就滬港？箇中關鍵推測有二。一是與近年來中共積極推動優質企業在陸（港）上市，希望藉此提升大陸資本市場質量有關；另一是最近美國對陸企施加的種種限制與歧視，導致大陸官方極度不滿，因此也不樂見優質企業赴美上市。尤其是在美國加大對華為制裁力道、取消香港特殊待遇、封殺抖音及微信的當下，像螞蟻集團這類具有高度指標性意義的獨角獸，選擇上市地點，更不可能只有單純籌資，而沒有政治因素的考量。

螞蟻集團在這個時點同步在滬港上市，具有國家資本戰略意義（即使螞蟻集團檯面上是家私人企業）。一方面，可以拉抬剛成立不久的上海科創板聲勢，為大陸資本市場帶來新的樣貌與發展契機；另一方面，則可為動盪不安的香港股市，注入穩定力量，就如同去年阿里巴巴回港上市一樣，加強鞏固香港國際金融中心的地位。

大陸面對美國步步近逼的壓力，貿易戰與科技戰是現在進行式，金融戰恐怕是接下來的重頭戲。市場傳出，川普可能禁止陸企在美IPO、切斷美元與港幣聯繫、甚至將人民幣踢出SWIFT支付體系，已可嗅到金融戰火蔓延的味道。而且，短時間來看，這股煙硝味似乎不會那麼快就消散。處在如此劍拔弩張的對抗局勢中，現階段大陸能做的，也是應該做的，還是得從提升金融市場質量著手，來吸引外資投入，同時加快去美元化的步調，減低對美元體系的依賴。也就是說，螞蟻集團上市，檯面上是基於籌資目的，檯面下更可能是大陸去美元化的重要一步。

新冠疫情對美國經濟的衝擊，遠遠超乎想像，美國聯準會的救市動作之大，更是史所未見。瘋狂印鈔的結果，讓美元信用不斷下滑，也讓美元國際地位遭遇到空前的挑戰。不只新興市場的中國與俄羅斯，想擺脫對美元的依賴，連美國最好盟友的歐洲國家，也對美元主導的國際貨幣信用體系，頗有微詞。以中俄雙邊貿易美元計價部分的比重來看，今年第1季已驟降到46%，相較於2015年的90%，足足減少將近一半。此外，德、法、英三國為繞過美元支付及清結算體系，於2019年創建有別於SWIFT的「支持貿易往來機制」（INSTEX），都是鮮明的例證。

去美元化不再只是各國的「宣示」，而是付諸行動的實踐。即便短期美元主導地位仍難撼動，長期沒人敢打包票美元可以永久支配國際貨幣體系。面對美國持續發起的金融戰，大陸無疑正按部就班地施行去美元化政策，螞蟻滬港同步上市，只是吹響號角的第一步。