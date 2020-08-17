離美國總統大選愈近，美國刷中國牌愈厲害，美國總統川普以「芒果乾」作為選戰訴求，堪稱民進黨2020年總統選舉的翻版；與此同時，大陸卻是穩如泰山，近期重心放在把自己的事辦好，看懂大陸的邏輯，才能有助於台灣在危局中找到出路。

美國自疫情爆發後，反中成為川普政府轉移焦點的手法，同一時間，大陸是全面復工復產，大陸今年第2季GDP比去年同期增長3.2%；上半年高技術製造業增加值增長4.5%，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業增加值增長14.5%；大陸出口額從4月分起連續正增長。6月23日，大陸北斗三號全球衛星導航系統最後一顆組網衛星成功發射。

川普打「芒果乾」，問題是，從2000年起，恐中反中牌，就已經是民進黨的選戰主軸，大陸就算沒完全看破，也已經部分免疫。吃再多「芒果乾」，等到當選那刻起，民生問題才是重中之重，從民進黨在1月大選獲勝後，兩岸路線就收起激情言語，美國也一樣，就算川普連任，最重要的，還是如何重振美國的疫後經濟。

所以，大陸要防止的是，美國的「芒果乾」變成真的「亡國感」，慎防擦槍走火，必須頻頻對美台示警。當大陸東部戰區發言人13日出面強調近日在台海南北兩端舉行軍演，隔天《人民日報》隻字未見，全都在報導大陸脫貧與經濟情況，最新一期《求是》雜誌在一篇題為〈牢牢把握我國經濟發展的科學指南〉的文章中說，「不管風吹浪打，勝似閑庭信步」，非常到位地詮釋當今的大陸應對之道。