美國衛生部長阿札爾前腳剛走，大陸立即宣布軍演消息，解放軍高調秀肌肉，前總統馬英九警告，大陸「首戰即終戰」，大陸鷹派胡錫進以「最後通牒式」口吻告誡蔡政府，但台灣一般民意卻淡然視之，社會經濟運作平穩如常，與1995年大陸軍演立刻造成股市崩盤，隨即引發移民潮與資金逃亡潮，已大為不同。

按照常理，中美關係緊繃，兩岸關係惡化，任何一點火星都可能引爆炸藥，理應激起台灣內部恐慌、憤怒的民意。為何這次台灣社會卻顯得「與我無關」？甚至一些電視名嘴抱著「隔山觀虎鬥」的看熱鬧心態。其中的訊息需要好好解讀。

首先，這次軍演雖然劍指美台，訊號強烈，但大陸軍方仍然把控有度，並沒有展現真正「顛覆」或「破壞」台海現狀的意圖。大陸多兵種在東南沿海演練，本就是例行訓練的一部分，此次亦不例外。尤其是大陸官方提前通告「實彈射擊範圍」，讓各界了解到東部戰區發言人口中所謂「台灣海峽北端」，就是指浙江沿海地區。因此，在一般民眾看來，軍演離台灣「遠得很」，難以重現1996年的回憶。

此次軍方通稿簡明扼要，「警美」重於「嚇台」，主要訴諸對象是美國，也是大陸高層近期強調的對美國「堅定而冷靜的回應」在軍事領域上的展現。此舉讓台灣民眾至少感到「心安」，不會視為直接威脅，也破解了長期以來幾乎每次中共對台軍事行動，都將「威懾台獨」操作為「恐嚇台灣人民」的輿論。

其次，民進黨過去1年來對大陸的「選戰模式」已關機，「治國模式」重開機，對大陸軍演態度低調。大陸對去年《習五條》後民進黨動輒將大陸對台作為都上綱為「統戰滲透」、大肆將香港議題操作為「抗中保台」、利用疫情掀起「仇中民粹」等舉動耿耿於懷，其實這些都是「選戰模式」下的議題操作。隨著第2任期的開始，蔡政府仍得面對兩岸經濟相互依賴的現實，要想辦法把當初自己扣緊的死結解開。

此次軍演碰上高雄市長補選，時機還是比較敏感。但事實證明，民進黨並沒有故技重演，透過渲染中共威脅來刺激選票。520就職以來，蔡政府對香港議題、中美新冷戰、獨派修憲等敏感議題都相當克制，除了講一些行禮如儀的場面話之外，沒有做出超常規動作。這正應了蔡總統不久前所說，「不屈服，也不冒進」。蔡政府用實際行動釋出訊息，現階段台海愈是複雜，台灣愈要站穩立場，冷靜自制。

大陸國家主席習近平是一位有底線思維與風險意識的領導人，他上任後剷除黨內和軍中貪腐勢力，取得核心地位，此次應對疫情衝擊調度「新型舉國體制」，最終化解危機，這都歸功於其做好「兩手準備」，把問題和困難想得最足，自然準備最充分。因應近期中美交惡，習近平先提出「內循環」經濟，接著點出糧食問題，清晰透露他對大陸可能面臨的「最惡劣」環境有所預估。

去年中美貿易激戰正酣，大陸曾喊出「談，大門敞開；打，奉陪到底」10個字。相較於長期對台「和戰兩手」，從近期軍演來看，北京明確端出「談打兩手」準備。但所謂「打」並非「武統派」所謂的「以武謀統」，精準而言是「以武遏獨」。北京「談」的另一手還是為實現「和平統一」的長期戰略目標，中共高層「和平與發展仍是時代主題」的基本判斷並未動搖。

「兩手準備」就是做最壞打算，爭取最好結果。既然和平發展仍是時代主題，和平統一的希望還在，那麼兩岸關係還是要爭取最好結果。如何爭取？不是靠「打」而是靠「談」。蔡總統在對美智庫線上演講中，小心謹慎地表述兩岸定位，正視兩岸之間的歷史文化紐帶，可以看出，沒有連任包袱的蔡總統，試圖在兩岸議題上「有所作為」。

新冠肺炎疫情趨緩，「小明」漸次開放返台，陸生返校或許為期不遠了。蔡總統不冒進、不挑釁、不踩紅線，願意和大陸展開對話，未來海基會新任董事長及上任後的指標性發言，應該可以讀出蔡總統恢復兩岸互動的用心。台海情勢高度緊張不容否認，如何扭轉局勢化為轉機，雙方應有盤算與準備。