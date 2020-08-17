高雄市長補選，台灣民眾黨候選人吳益政以得票率不到5%落敗，輔選失敗的黨主席柯文哲遭綠委王定宇狠酸，柯反駁指台灣政治是執政黨在監督在野黨，實在是太奇怪了。柯一針見血，但該檢討的應該是誰讓執政黨獨大？

柯文哲組黨，劍指2024總統大選寶座，儘管此次高雄市長補選距大選時間還遙遠，但仍被視為測試柯文哲在南台灣聲量的前哨戰，選舉結果，民眾黨提名的吳益政慘敗，連保證金及補助款的門檻都不到，是否代表柯的總統夢就此夢碎？

首先，高雄市長補選是因罷免韓國瑜而起，對敗選的李眉蓁、吳益政而言，本來就是場不對稱選戰，況且地方選戰，組織及候選人因素占了關鍵，民眾黨想藉柯個人聲勢翻轉高雄，根本是不可能的任務。

尤其民眾黨對黨員黨籍雙重承認，說穿了就是想從其他政黨中撿現成來打選戰，柯文哲所謂在有限資源下要做最大的利用，或許就是這個理由。然而這種只有政治利益結合的政黨，讓民眾黨成立迄今，除了緋聞之外，並無其他亮點。

更何況，柯文哲在自己執政的台北市，為了大巨蛋問題，傲慢地拒絕在野黨議員的監督，不願仔細詳答復工的理由，柯文哲的「政治監督」理論卻說一套做一套，無異自打臉。

不過，柯文哲說的也沒錯，在野黨的責任是監督執政者，現在執政黨一黨獨大，黨、政、軍、媒一把抓，面對在野黨批評少了虛心和謙卑，也讓朝野對立日益嚴重。

只是兩個最大在野黨，一個是隨風搖擺取自己有利之處，另一個是自陷「韓流」旋渦無法自拔，難怪執政黨的網軍輕輕吹起一陣風就能帶風向，甩鍋貪腐不再需要花8年，過陣子大家就忘了蘇震清是誰！