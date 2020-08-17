高雄市長補選結果，民進黨大勝，其實是意料之中，畢竟民進黨在此深耕20年，即使前年高雄市長選前也是贏面遠超過國民黨，只是投票前三個月風雲變色，如今重回原狀。至於韓流是否已經結束？就個人政治鋒頭的確如此，但韓國瑜仍留下了政治和精神遺產，始終是英雄好漢。

韓國瑜個性樸直，不矯柔做作，行事堅持，勇往直前。如果身在民國時代，必定是國民革命軍一員勇將，北伐時率敢死隊架橋渡河、爬梯攻城，攻無不克。放在抗戰時期，跟板垣師團也有得拚。雙方勢必進入爭奪拉鉅的焦土戰，最後上刺刀拼搏。如果戰區調度指揮得宜，最少可以殲滅板垣師團一個聯隊。然而，這樣一位剛烈不阿的好漢一旦放進今天國民黨的官場，不屑逢迎、拐彎抹角和油腔滑調，結果一定被漠視，不為高層所喜。最後不如歸去，回家做自己的事，不問政治，偶爾跟來訪的朋友把酒言歡，豪氣依然。

他參選高雄市長本質上是偶然，最早是柯文哲把他拉回台北當北農總經理，蔡英文當選總統後，民進黨到處搶位子，把他逼下來。被逼下台的屈辱加上國民黨的不爭氣，讓韓國瑜氣不過去選黨主席，結果排名第4，後來又去高雄選市長，原因只有一個：國民黨沒人要去。2018年秋，韓流現象風起雲湧，主要是蔡政府各種改革混亂失序，一些首長表現權力傲慢，經濟發展停滯，而韓國瑜樸素無華，堅持原則，勇於迎接挑戰，扭轉大局的風格，重現國民黨已消失多年的英勇正直的草根形象。他到任何地方都是萬人空巷，掀起的旋風不僅贏得高雄市長，也帶動國民黨贏得縣市長和議員的多數。即使韓國瑜選總統、民調也領先數月，直到香港長時間動亂改變了大環境。

回顧過去20多年，曾掀起台灣基層群眾熱情的有陳水扁、宋楚瑜以及馬英九等人，比起他們，韓國瑜具有更強的原則性。說他是「禿子」，其實他更是「漢子」。隨著韓流上來的國民黨政治人物，有一些會以自己的能力和實力更上層樓，將成為韓流的續曲。

值得深思的是，政治人氣終將散去，權力也會退場，議題也會變化，真正能持續發揮影響力的是堅定不移的思想力量，這正是今天國民黨最缺乏的精神素質。在民進黨造假歷史對年輕人反覆宣傳之下，國民黨已經被打成了「本質的不義」，民進黨則是「本質的正義」。因此，國民黨積極的揭弊行動，固可對民進黨形成壓力，一時占了媒體大篇幅版面，卻無法在歷史和政治層面上，根本扭轉國民黨「本質不義」的定罪，揭弊對蔡政府將只是皮毛之傷。相反地，國民黨在本身歷史責任上散發出畏縮投機氣息時，只會顯露虛心狠狽的窘境，從而更坐實「本質不義」的罪名，此時任何揭弊的效應都是有限的。

在這層意義上，韓國瑜始終是英雄好漢，他堅持原則的勇氣不因政治的起落而改變，也只有這種力量才能促進台灣的發展與兩岸的和平。

（作者為資深媒體人）