近期中美對抗有持續升溫之勢，雙方在台海周邊軍演的頻度明顯增加，軍演的規模、課目及實施地點更凸顯出大陸「武統」最終選項亦呼之欲出。繼貿易、金融、科技、經濟諸戰之後，軍事亦加入了對抗的行列。

前總統馬英九引用台澎防衛的基本方針，即「首戰即終戰」，卻被批評為「軟弱賣台」。雖然國防安全研究院出面澄清，但我們基於海島防衛的空間局限，必然是排除緒戰、主戰、決戰的陸戰常態。必須認知，此說是純軍事作戰的方針，沒有絲毫賣台的政治意涵。而此說真正的軍事理論基礎則出自於日軍在二戰太平洋戰爭末期，對海島防衛做出的總結，並認為，除非改變了海島防衛的制海、制空權的優劣形勢，否則「任何的術策，均歸於無效」。其戰略意涵，在當敵對的海空形勢已定，作戰的結果即已成定局，這是台澎防衛作戰的本質。此種現象恰似一位足球守門員面對12碼的罰球，完全處在挨打。

當前的台海情勢，在美台交往密切，高層到訪及軍售達成協議下，不斷升溫，觸動了大陸敏感神經，引發反制，宣布要在「台灣海峽及南北兩端」進行多軍種實彈化演練；根據中方公布的資訊，演習地區約在浙江舟山黃大洋海域、岱山水道、台州白沙島等地區。此區域正與美國及其盟國在東海演習遙相對應，更象徵著中美的軍事對抗已真實展現。在此敏感時刻，美方卻傳出兩則對此情勢發展的預判。

一則是《紐約時報》報導稱美國防部自2010年後，就中美兩國在台海周遭爆發戰爭，做出18次兵棋推演，美國輸了18次，這樣的結果，確實令人難以想像。從軍事戰略言，只有在特定的條件及戰略環境下，才有此結果。這意味著美國在太平洋地區已失海權優勢，支援台海作戰已完全沒有可能性。回顧西太平洋地緣戰略的發展史，美軍在韓戰及越戰都相繼失敗。且在911事件發生後，美國陸軍為反恐作戰的需求，將主力編成小型化的機動部隊，已無法因應大型會戰。亦即美軍的海權優勢已不及於陸上，海權止於控制海洋，而無法掌控陸地，成為無目的海權伸張。上述的情境應是這種地緣戰略上的失敗。

另一則是，美前中情局副局長麥克莫雷爾及前參聯會副主席、退役上將詹姆斯溫尼菲爾德的聯名文章，認為共軍會在明年1月19日至1月21日，美國總統交接期間對台灣展開攻擊。就美總統的戰爭權限而言，確是共軍攻台的好時機，而在浙江外海舉行的軍演亦正符合此要求。從兩棲登陸作戰的部署而言，由於現代武器裝備的威力，兩岸跨海峽相互攻擊是可能的，以至於登陸部隊的海上運動，基於船團集結位置暴露在國軍火力的攻擊下，共軍發動由西向東的兩棲作戰是有局限性的。除非是採「由岸至岸」的登陸作戰。反之，浙江外海及之前盛傳，共軍欲奪取之東沙群島，由此兩地集結，採南北會合，在台灣西部登陸才是合理的想定。而大陸表態浙江海外軍演，正是此想定的真實預演。

綜前所述，在西太地緣戰略上，中美「陸海分治」的大勢已成，重回季辛吉主張的兩強合作，爭取長遠和平才是正確的選項。就台灣而言，只有在此框架下，認同當時美方宣稱的：對「一個中國」不持反對立場，保持中立態度，俾爭取台灣長遠的和平發展，才是上策。

（作者為中華戰略學會常務理事）