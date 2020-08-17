德瑞莎修女說過，「寂寞、覺得沒人要，是最糟糕的貧窮。」當你看到全球籠罩在新冠病毒災情中，你感受到的什麼？悲傷、絕望、死亡、無聊、慶幸還是貧窮？人類是如何學會同理關懷？

為了探究如何、為何、何時人們會有同理心的反應， 1996年義大利科學家透過功能性磁振造影，觀察短尾猿的腦部電衝動。發現當牠們自己吃或看到別人吃花生的時候，F5前運動皮質區都會發亮。2004年德國萊比錫麥克斯普蘭克人類認知與腦部科學學院的專家湯妮亞．辛爾，邀請已婚男女參與同理心研究，把電極分別接在夫妻兩人的手上，發現不論妻子或丈夫被電擊，妻子都同樣感受到痛苦，丈夫反應則較不激烈。這個結果顯示人類腦部和別人有著分享的神經迴路，可以協助我們感同身受別人的痛苦。一來保護自己，也可以去協助別人。

但是我們很容易同理別人嗎？哈佛醫學院臨床精神醫師海倫‧萊斯寫了《我想好好理解你：發揮神經科學的七個關鍵，你也可以很走心》一書，指出透過眼神、表情、姿勢、情感、音調、傾聽、反應七大關鍵，是增進同理心的技巧。但他也點明了生命經驗會影響我們的同理心，我們最能夠認同視為「自己人」的人，包括族裔、宗教、階級、教育程度、政治傾向相同，或是運動團隊、學校、鄰居等等團體，這都形成了自己人的氛圍。 這也就是為什麼美國總統候選人拜登，選了牙買加黑人與印度移民混血的加州檢察官賀錦麗當副手，想同時獲得非裔、亞裔與加州人的認同。

我們都會喜歡令我們熟悉的人，心理學家稱之為「內團體偏見」。幾千年來，人類主要住在部落或小型社區裡，我們的生存需要我們保持和自己人一致。要看起來像一個群體、說同樣的語言、吃同樣的食物、敬拜同樣的神明等等。但是在今天，數位世界讓我們彼此更加連結，人類已然在數位部落裡，加深了自己人同溫層中的認同，卻大大的排擠了外部的同理心。

我們面對和我們沒有交集的「外人」、「外團體」時，完全不在乎，將別的國家、政治傾向、性別、生活形態和不同宗教的人都排擠在外，視為外人。最典型的人就是川普，毫不顧墨西哥怎麼管邊境、歐盟怎麼協防、中國貿易如何轉型、台灣需不需要武器？只以個人為世界的中心。

網路傳播加劇情緒感染，我們應該要更普遍、更立即感受到別人的經驗。但可怕的是內人與外人的二元分立，這意識形態左右了我們的同理心，我們不管「小明」、不管高雄新市長與競爭對手市議員的未來關係、不管香港人對未來的擔心、不管台灣老一輩人對戰爭的恐懼，一旦如此，面對再巨大的全球人類痛苦，我們的大腦都沒有能力處理，當同理心召喚我們的時候，我們也會裹足不前、不做任何事情。這一來失去的不只是同理心，也沒了人性。

（作者為台北書展基金會董事）