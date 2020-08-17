關切黎智英被搜捕，不等於贊同《蘋果日報》；反對《港區國安法》，不等於親美；反對台灣國安法，不等於親中。言論自由本應超越國界，無關親美或親中，可惜政治立場蒙蔽了許多台灣輿論的視野，藍營出聲反對民進黨的國安五法與《反滲透法》，被指責其無視中共的威脅；朱立倫關注《港區國安法》，深藍者罵他向美國表態。

更可悲的，國家機器以國家安全為名，擴大行政裁量權，限制自由，同步在港台發生，許多台灣媒體人譴責《港區國安法》，卻不批判民進黨政府高舉的「防禦性民主」；希望港人不要當北京的奴才，自己卻甘於當民進黨的奴才。

言論自由的重點，不在於保護我們的思想自由，而是保護我們不喜歡的思想的自由，包括主張一國兩制與統一的自由。民進黨當權者主張防禦性民主，表明為了保衛民主可以使用限制民主的手段，壓制他們不喜歡的言論。台灣媒體人與學界不敢拆穿這種邏輯不通的騙人話術，因為民粹可怕，他們不夠勇敢。

看看民進黨推出的《反滲透法》與《港區國安法》與何其相像，兩者都是以國家安全為名防範境外勢力。兩個法的第一條文字如果互換，不會有違合感。

《港區國安法》禁止分裂國家的主張與言論，即使沒有使用武力或者以武力相威脅，就算犯罪；台灣在國安五法修法後，也是一樣，政治異議就足以獲罪。台灣人如果出席大陸主張一國兩制的座談會，或與大陸的單位合作在台灣發表一國兩制的言論，便成了違反外患罪的預備或陰謀犯。退役將領若對大陸國歌、國旗致敬，雖不是武統行徑，也有罪。

相像處不止於此。陸委會發表聲明批評《港區國安法》實施細則定義浮濫，講得沒錯，該細則中「外國及境外政治性組織的代理人」定義不嚴謹，給予行政機關太寬鬆的解釋與裁量權，容易造成寒蟬效應。但陸委會的話語，正可以拿來批評台灣的反滲透法，其中「境外敵對勢力實質控制之各類組織或其派遣之人」的規定，同樣造成寒蟬效應。

例如，大陸的海峽兩岸婚姻家庭服務中心，是不是滲透來源？馬政府時代啟動陸配權益改革，大陸當局跟隨，也關心起兩岸婚姻，在2012年成立此機構，愈來愈多的兩岸婚姻伴侶選擇在大陸定居，這機構對於兩岸伴侶的權益，幫助不少。按照反滲透法，台灣行政機關可定位其為滲透來源。

類此的情形，還有全國台灣同胞投資企業聯誼會，依大陸規定，台企聯受國台辦與民政部監督指導，榮譽會長就是國台辦主任。依反滲透法，台灣行政機關有權將其當成滲透來源，但為了安撫百萬台商的恐慌，陸委會曾公開表示，《反滲透法》不會影響台商團體與台商權益。

陸委會的表示正彰顯了《反滲透法》等國安法律的問題。是不是滲透來源？是不是違反國安？行政體系握有裁量權，說了算。當蔡政府想爭取你的選票時，就說你不是滲透來源，但政府翻臉可以像翻書，不喜歡你時，就指控你通匪。

就好像台灣戒嚴時期，國民黨政府說，戒嚴只戒3%，不影響常民生活，問題是，是哪3%？3%會不會變成30%？權力掌控在黨國手中，人民面對威嚇只能臣服。

北京政府正也用相同理由正當化《港區國安法》。北京說，澳門早在2009年通過維護國家安全法，十多年來從沒動用過，所以守法的香港人無須畏懼《港區國安法》。但黎智英的案子，證明了，動不動用，繫乎北京的政治考量，而不是法治原則。北京的手法如同民進黨政府的國安諸法，保留了隨時翻臉的權力。

《港區國安法》、台灣的國安五法與《反滲透法》，就是緊箍咒，《西遊記》中觀音菩薩傳給唐僧的咒語，孫悟空不乖時，唐僧念緊箍咒，戴在孫猴子頭上的緊箍收緊又收緊，頭痛欲裂，越掙扎越痛苦。唐僧說，緊箍平常戴著不礙事，行動照常，只有孫悟空不乖時，才會施咒。但是，乖不乖，唐僧說了算。香港猴子與台灣猴子要反抗，只有冀望司法制衡，此刻兩地行政權皆逐步侵蝕司法獨立，輿論有責強力揭露，蘋果在港的遭遇，台灣同業應兔死狐悲。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）