高雄市長補選並不出眾人意料，以陳其邁獲勝告終。作為敗方的國民黨，補選後再度出現檢討韓國瑜的聲浪，如何面對韓流，成為藍營眼下的重要課題，或將決定其未來前景。

挺韓方稱韓大於國民黨，黨反而是包袱；反韓方則認為韓只能固守少數選民，屈從韓粉，國民黨永遠無法獲得中間選民青睞、重返執政。到底何者有理？根據「台灣選舉與民主化調查」委託政大選研中心，在6月罷韓前後的數據，雙方論點其實都有事實基礎。

倘若將韓粉定義為對喜歡韓國瑜程度在6至10分的族群，目前全國仍有21%的韓粉，國民黨支持者則僅14.6%，韓粉確實大於國民黨。此外，每100位國民黨支持者有66.3位喜歡韓；0至4分只有15.8位。

然而另一方面，倘若藍營只以韓粉為己足，則可能難以在單一選區相對多數決的選制取勝。因為以國民黨是否能重振的關鍵族群，維持現狀派或中間選民來說，兩者都是不喜歡韓遠大於喜歡。占台灣民眾51.9%的維持現狀者，僅27.5%喜歡韓，有49%不喜歡；占比34.7%的中間選民，喜歡者僅19.2%，不喜歡者52.9%。

從數據來看，確實可以理解當前國民黨面對韓流的困境。反韓，可能喪失僅有支持者的認同；挺韓，則難以爭取到中間選民與維持現狀派的支持。不過從政治實務面來看，二分法往往有塑造敵我意識的誤區，倘若從光譜式的邏輯思維來看，反韓與挺韓的中間路線，遠比兩造的極端路線來得寬廣。國民黨支持者，扣除對韓喜歡程度0至2與8至10分者，3至7分族群超過半數，達56.2%；中間選民3至7分者則為51.5%。從此來看，跳脫出反韓挺韓二分思維，或許才是國民黨面對韓流的最佳出路。

作為國民黨主席，江啟臣就任以來陷於黨過去種下的惡果，難以大刀闊斧改革，甚至因為輩分與年紀關係，被視為弱主。罷免補選與黨改的燙手山芋，正是年初少有人願意承擔領導重責的緣故。即使如此，根據政大的調查數據，江的整體表現仍獲得52.8%國民黨支持者的滿意，僅30.8%不滿意。根據美麗島民調，從3月到7月底，國民黨好感度也從21.1%增加到27.5%；泛藍支持率從15.5%到18.4%，雖然幅度不大，但考量到政治環境艱辛，確實走在正向道路上。

就這次補選來說，仍在虛弱中的國民黨再度出現逼宮內鬥、打韓罵江的聲音，藍營不是一言堂，批評聲自然有檢討之處，但改革並不是鬥爭，未來藍營必須走加法、而非減法的改革。除了討論反韓與否，「台灣選舉與民主化調查」的資料其實也顯示，多數中間選民並不滿意蔡英文在促進經濟發展和處理民生問題的表現。而對中間選民來說，經濟發展、司法改革、教育政策才是依序最重要的國家議題。陷於黨內問題，或許才成真問題。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）