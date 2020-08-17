日前柯文哲以台灣民眾黨主席身分接受媒體採訪時表示：「現在台灣的政治是執政黨監督在野黨，太奇怪了。」但柯文哲哪會不知道民進黨的心思是把他視為延續執政之途上正在突起的小山丘，要在他的勢力還沒有坐大前先給剷平掉。就如同過去吳敦義在有了可能競逐總統大位的形勢之初，民進黨就竭力先毀掉他的形象一般。因此，真正令柯文哲覺得「太奇怪了」之處，並不是他遭受到執政黨的「監督」，而是為什麼有那麼多的媒體願意幫助執政黨打壓與監督在野黨？

民眾黨提名候選人吳益政在高雄市長補選之役的結果，得票數遠低於在立委選舉中所獲得的政黨票，拿這兩種不同性質的選舉做比較，未必可證明民眾黨趨向泡沫化。但柯文哲卻沒有參加吳益政的敗選記者會，此就新成立政黨初次參與了重大的選舉來說，黨主席無論勝負的結果在第一時間出來向黨員喊話，應被視為理所當然的事情。

然而，柯文哲畢竟因從政時間不久，以其個人政治魅力組成新政黨及擔任黨主席，常有出人意表的言行已不至於太過突兀。相對來說，民進黨立委賴品妤批評其未參加敗選記者會為「刻薄寡恩莫甚於此」，反而顯得存有「老派」的思維。其後，柯文哲以國父孫中山先生的遺言「革命尚未成功，同志仍需努力」來鼓舞民眾黨，又遭到民進黨立委王定宇拿他曾調侃國父革命歷經10次失敗，反諷柯文哲「不是說笨得可以？」其實，這些「PH值」甚低的批評性話語，也不過反映了個別立委自身的「體質」而已。

針對這些來自於執政黨的冷言冷語，被視為口直心快的柯文哲除說出「執政黨監督在野黨，太奇怪了」外，真正在意的事情是「我也知道目前媒體在民進黨完全控制下，這是沒辦法的事。」柯文哲的無奈相當程度來自於實際政治的現實感，這也是目前台灣民主政治的危機所在。對西方民主國家來說，定期的選舉制度固然是民主政治的重要表徵，但公正的新聞媒體卻是符合民主國家自由選舉的要素之一。

新聞媒體在西方的自由民主國家中，自我期許是居於政府的立法、行政及司法三權之外的第四權。也因此，新聞自由被認定為自由民主制度中一項重要的憲政主義原則，強調政府權力對於新聞媒體傳播不認同政府作為的資訊或言論，亦不得恣意地予以限制甚或處罰。換言之，憲政民主制度重視維護民眾可透過新聞媒體的管道，來向執政當局表達不同意見與監督其執政的成效。

當前執政黨運用政府權力與資源馴服了不少新聞媒體，雖尚不至於達到全面控制新聞媒體之極權主義政體的地步，但在這些媒體幫執政黨的作為辯護與帶風向的強勢運作下，已讓台灣逐步走向了威權體制。弔詭的是，民眾黨雖是在野黨，但因柯文哲主張「兩岸一家親」，在當下民進黨已成功塑造「反中」的氛圍下，監督在野黨反而成了「捍衛民主」的政治正確。

（作者為世新大學兼任副教授）