2名台南市議員表示，接到民眾陳情說收到假的三倍券，拿到銀行去兌換卻被銀行沒收。近日這2位議員遭到台南地檢署等相關單位的約談，認為涉及違反《社會秩序維護法》。

議員被認為違法的主要理由是，在開記者會的時候三倍券都還沒有開放兌換，所以轄區警分局認定議員說的假三倍券是假新聞，移請台南地院簡易庭裁罰，最重可處3萬元以下罰鍰。

新冠疫情持續肆虐全球，而根據中央流行疫情指揮中心所發布的訊息，從4月11日至今，台灣已經超過4個月沒有出現本土病例。不過，這幾個月已累計有5例被國外列為「境外移入」的病例，包括：6月的日本女學生、7月的泰國移工、8月的日本工程師、香港被驗出陽性的台籍女子，以及日前馬來西亞一名從台灣至馬國的案例，都是在國外被檢驗出確診。

疫情中心針對這些病例在台灣所接觸過的人進行檢測，結果全部是陰性。讓國人大呼不可思議之餘，也不禁懷疑，為什麼這幾個人出了國門就被驗出確診，但是他們在台灣所接觸過的人全部沒事？是因為台灣人的基因太強，還是台灣的檢測技術太弱，找不出病毒？不論原因是什麼，疫情指揮官陳時中仍堅持不普篩，理由是普篩太貴、5例很少，還有，在台灣看醫生比篩檢便宜。

約談爆料假三倍券的議員和堅持不普篩，看似兩碼子事，其實都反映出執政黨的基本性格，那就是諱疾忌醫、不肯也不敢面對現實。

綠營認為，7月23日才兌換三倍券，7月20日哪來的假三倍券？這個邏輯實在很奇怪，政府要發放三倍券的事人盡皆知，難道有心人不能先行製作假的三倍券嗎？事實上，一位親綠網紅不就提前曝光了他堅稱是公司P圖製作但幾可亂真的三倍券了嗎？

城裡的人知道兌換三倍券的確切時間，但鄉下地方可能搞不清楚，有人提早拿了假三倍券來兌換，讓民眾1000變3000、甚至聲稱可以用更低的代價兌換三倍券，這種事不是不可能發生；更何況，後來果然出現大量假三倍券，台南轄區警方有什麼好移送的、地檢署又有什麼好裁罰的？這種荒謬的行為就像那位一直不相信三倍券有假的綠委一樣，在警方破獲假三倍券後，只好請雞排了事。

同樣地，這幾個月來，民眾對每天下午疫情指揮中心記者會的說詞都會背了：通常是零確診，如果有確診那就一定是境外移入，而且那個病例是「偽陽性」的機率很高，至於其國內接觸者，則一定全部都是陰性，統統沒問題。

如果國人不放心，想要進行普篩，門兒都沒有；那退而求其次，針對國外入境者進行普篩呢？同樣辦不到。在各國都努力進行檢測的時候，令人想不透為什麼指揮中心還是一再拒絕？難道是因為相信美國總統川普說的「不檢測就沒確診」？

沒有假三倍券、沒有社區感染，台灣好棒棒。

（作者為作家）