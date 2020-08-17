經濟學人雜誌最近公布美國總統選舉預測，川普總統選情非常不樂觀，預估只有10%的勝選機率；其他大多數民調也顯示川普大幅落後，甚至落後百分比已達兩位數。在美國特殊的選舉人制度下，川普將會以極大差距落敗。

川普最近將重點轉移到國際事務上，特別是對於中國大陸的制裁火力四射。除了繼續擴大「實體清單」名單，增加對中國供應鏈的封鎖；也將箭頭指向民間資訊交流平台抖音及微信，要求美國企業必須與其畫清界線；還要求在美投資及上市陸資企業必需配合美國規範，否則即要求撤資及下市。川普火力也延及香港，除了取消香港特殊貿易地位外，也將香港的重要領導階層納入金融封殺的名單。

除了對中國擴大制裁之外，川普也聲稱中國最不希望他當選總統；也繼續攻擊民主黨候選人拜登，除了塑造其親中型象外，甚至在日前脫口而出若拜登當選總統，則中國會擁有美國的聳動言論。

除了對中國擴大封鎖之外，美國也在貿易政策上擴大保護力道，進而落實美國優先。例如最近宣布對加拿大進口鋁製品恢復課徵10%額外關稅，引起加拿大不滿，也對美國課徵報復性關稅。美國與加拿大關係，在川普上任後一直不好，加拿大在美國的威脅下重新談判北美自由貿易協定；之後新冠肺炎疫情盛行，川普又禁止口罩出口至加拿大，兩國關係陷入低潮。

雖然川普主政下美國企業及資金均有回流，美中貿易逆差也有縮減，但仍然無法彌補新冠肺炎對經濟的重大創傷。川普政府用盡所有振興方案，但效果有限；再加上美國目前仍未擺脫新冠肺炎的疫情，在大選前經濟活動不可能回復常態，經濟好轉的可能性也不高。

面對川普的全面進逼，中國大陸目前是採取冷處理，除了一再呼籲美國要克制，維持中美穩定的關係的重要性外，並沒有太多具體的反制作為。推測中國大陸的算盤是與其目前與川普針鋒相對，不如規畫經營未來與民主黨的美中關係。

美國選民或許可以感受到川普壓制中國大陸的能耐，以及處理國際事務的特異性。但川普必須說服美國選民，只有他可以在經濟上制衡中國；另外川普也藉由最近美國主導頻繁的軍事演習，展現美國可以聯合各國壓制中國的能力。

然而川普在處理新冠肺炎疫情上的延宕，以及因應種族對立的失策，幾乎賠光了先前所增加的支持資本。美國優先的結果是美國成為新冠肺炎重災區，「美國繼續偉大」的競選口號，在美國第二季出現兩位數經濟負成長率及失業率，在先進國家幾乎掉車尾，成為「美國繼續衰退」的保證。在美國經濟低迷情況下，以及美國從來沒有總統能在經濟不振連任成功的鐵律，川普再度上演2016年逆轉勝，可能性是愈來愈低。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）