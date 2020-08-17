根據《彭博新聞網》15日的報導，台灣與美國洛克希德馬丁公司正式簽署協議，採購66架最新款的F-16V戰機，總價620億美元（約合台幣1兆8200億元）。這款戰機裝置AN/APG-83主動電子掃描陣列雷達（AESA），大幅度強化對空搜索、追蹤、通訊、電戰等能力。

購買者除台灣，放眼國際只有北非無外患國摩洛哥買了24架。說真話，此實非「我軍購」，而是「美出售」，非我所意願欲購買之F35B垂直起降隱形戰機，而是談判過程，美國變通作法下達成之交易。F35B是垂直起降戰機，購置目的是在共軍對我實施第一波飽和攻擊，機場跑道被炸毀，花蓮佳山基地洞口被封死，飛機無法起飛迎戰時之用。

沒有垂直起降戰機，給再多再好、可掛再遠程空對空飛彈升級戰機F-16V，看不到對方隱形戰機，也於事無補；能於一小塊地垂直起降的F35B為我軍必須、急需，做二次反撲之裝備，華府拒售而以F-16V代替，為什麼？

總價620億美元平均1架9.4億美元，合台幣270億天價，與今年3月南韓134架F-16 C/D升級為F-16V，只花1.9億美元，約60億台幣相比，台灣不是凱子什麼才是凱子？總價1兆8200億元軍購，幾乎相等於台灣1年總預算，第1批2500億去年已列入計畫案，台灣近年經濟狀況並不好，政府如此巨大的開支必定產生排擠效應，影響其他國計民生。

台灣「砸大錢」買軍火，一定要想辦法「賺大錢」，才能平衡國家開支。買賣軍火不是靠印新台幣，而是寶貴的外匯，兩岸ECFA今年滿10年，6月已到期，若未來陸方要終止，台灣因ECFA每年數百億美元的外匯紅利將消失，今後這620億美元付款，錢從哪裡來？

向美買軍火不啻只是蔡政府向川普遞出投名狀而已，並無軍事上重大價值，台灣應有其合縱連橫戰略上運用。中美相爭，得台灣者就占優勢。在這種情況下，如果台灣還需耗費巨資向美購買軍機，那領導人的戰略智慧顯然是不足的。

（作者為前聯勤留守署政戰部主任）