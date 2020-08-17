台不普篩原因曝光！看病便宜「醫奴」多 時中一席話醫界哭笑不得 20:112020/08/17 言論 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台不普篩原因曝光！看病便宜「醫奴」多 時中一席話醫界哭笑不得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台不普篩原因曝光！看病便宜「醫奴」多 時中一席話醫界哭笑不得 台不普篩原因曝光！看病便宜「醫奴」多 時中一席話醫界哭笑不得 #普篩 #原因曝光 #醫奴 #陳時中 #醫界 也許您會感興趣 推薦閱讀 賓士「加300」害慘人 加油員曝要多問3字 網友一看好心酸 08:482020/08/17 生活 南投威力彩15億頭獎得主不是護理師 命理專家回應了 17:472020/08/17 生活 去年遭瞎傳腦梗離世 83歲謝賢近照曝光 臉頰手臂驚瘦了一圈 15:222020/08/17 娛樂 新聞早班車》江啟臣不至被逼宮 連任挑戰大 07:032020/08/17 政治 美國破產潮來了 424家企業倒下創10年新高 16:552020/08/17 財經 看盡生命無常 加護醫曝1原因：寧可受折磨也不願意「好死」 00:052020/08/17 生活 社論／美國太遠 大陸太近 台灣太瞎 04:102020/08/17 時論廣場 李四川現身「吐怨言」 罕見曬老婆合照 19:222020/08/17 政治 韓柯退潮 女作家看好國民黨的他：將不會讓民進黨獨大 15:222020/08/17 政治 川普藥價政策 照亮精準醫療 04:102020/08/17 投資理財 言論熱門新聞 中時社論》讀懂蔡英文習近平兩岸用心 - 中時社論 - 言論 徐宗懋》韓國瑜始終是英雄好漢 - 觀點 - 言論 快評》大陸沒有糧荒 - 短評 - 言論 傅應川》馬英九說錯了嗎？ - 觀點 - 言論 奔騰思潮：劉大年》川普再度逆轉勝？ - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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