由於中共的配合，馬歇爾的任務，可謂「圓滿完成」。他決定要親自視察一番，遂在周恩來、張治中同行下率幕僚飛往華北各地，遍訪十多個城市。3月4日到延安，受到群眾的夾道歡呼。據馬歇爾說：此行「有許多可喜的結果」。中共舉行盛大歡迎，對馬歇爾尤極盡歌頌之能事。毛澤東向馬氏進言：

「中國必須組織聯合政府，始能實現民主統一；解決國共軍事衝突之關鍵，端在美國立即停止對華軍事援助。」

魏稱借款遭遇困難

馬歇爾回到重慶後，向蔣表示：「此次華北視察甚表滿意，而對毛澤東則認為是一陰險之人物也。」

3月11日，馬氏奉召返美述職。回到美方的言談舉止，儼然是調處任務已經必定成功。他公開宣稱，國共雙方「現在正在進行復員大量軍隊的工作，把剩下來的部隊再整編納入中央軍」。他說：「我們能解決此一似乎不可能的狀況，著實很不簡單」。3月20日，駐美大使魏道明自華盛頓電陳：「馬歇爾返美向杜魯門總統報告，說蔣對各方協商，皆儘量讓步；並認東北局勢嚴重，其原因多出於共方。」這時中共軍已進據四平街，蔣於29日中午在曾家岩官邸約集軍事官員會報時，親自取出來自華盛頓魏道明、商震（駐華盛頓軍事代表團團長）兩電（原注：由於馬歇爾等報告美方完全明瞭我政府對共無可再讓之心，美決以財力物力人力助我建一強大之中國）。蔣以為美方一切對我都好，我們何必予共黨以口實，予美方以不良印象。蓋我們必做到如妥協不成功，則在共黨而後已。前已決定之寧失地不失信，非做到不可。

惟上項令人振奮消息，迅即發生變化，據魏道明4月12日自華盛頓來電，謂借款遭遇困難，8日與馬歇爾商談甚久，無結果。默察馬之原意似有改變，當與中共最近搗亂情形有關，聞周恩來及民主同盟均有來電從事破壞。

最嚴重者，蔣介石與馬歇爾之間對中共問題的意見，有甚多的分歧，分歧的要點，依蔣介石之研究：1.懷柔中共，以求中共之就範。2.希望中共脫離俄國關係，而效忠祖國（中國）與傾向美國。最使蔣氏難以接受者，馬氏主張中共十個師應接受部份裝備，其目的在使美國軍官得以訓練中共部隊，以利國共兩軍之整編。蔣與魏德邁均不同意馬氏此一主張。蔣認為共軍未如約整編完成以前，不可派顧問前往訓練或撥給武器。魏且認為顯然中共已使馬歇爾相信共軍組織與訓練之不良，在整編以前，需要美國在裝備與訓練兩方面之協助。無怪蔣氏認為馬歇爾「已完全為共黨宣傳所迷惑矣!」蔣氏亦曾深憂：「甚有重演前年（按：1944）史迪威不幸事件之可能。」

4月18日，馬歇爾自美返華，首先到北平，即轉重慶。這天正是中共軍攻下長春，而馬氏前在中國協助之停戰協定、政協決議、整軍方案、東北軍事調處原則，似已失效矣。馬與蔣在19日晤談時，仍主張採取妥協辦法。蔣直接告訴馬氏：非先改變對共之態度與方針，決不能達成調解之目的；若採取過去懷柔與妥協之方法，則將貽誤大計，必根本失敗而後已。惟馬氏仍堅持懷柔與妥協方針，於21日提出之備忘錄，擬以裝備給共軍在張家口之軍事學校及其十個師，蔣復以「本案與共軍整編有關，願會商研究後再定。」蔣連續兩日與馬氏研商辦法，馬於談話中，全用暴力，意在迫蔣對東北問題再作讓步，且有承認中共地方政權之擬議。蔣、馬連日爭論，使蔣深感「蒙恥受辱，幾乎與鮑羅廷在南昌（原注：十五年除夕）之情形相似。」

公然破壞停戰協定

馬歇爾還埋怨蔣介石不遵守協商條件，他告訴軍令部長徐永昌說：

「談判以來，我方（按：意指蔣）每不遵守協商條件，予共方以口實，因之以小失大；即我方小失信，而共據以行大的報復。尤其我方常認不利為有利，結果招致今日東北之不利形勢。」

中共軍攻佔長春，公然破壞停戰協定，俄亦公然派機支援共軍，哈爾濱至長春鐵路不斷為共軍運兵南下。在此情勢下，蔣決定對東北的戰略，是佔領四平街後再不北進，先肅清南滿瀋陽，鞏固重工業區與北寧路全線；聲明共軍佔領長春「已背叛國家」。這是決定放棄長春了。

但蔣之上項決定，旋又動搖。在4月21日的林園官邸會報中，參謀次長劉斐報告東北情形，擬一舉攻佔四平街；如攻佔順利，並追佔長春，然後轉移有力一部南下，消滅張學詩部。徐永昌不同意劉之意見，認為國軍既受運輸限制，更防蘇聯破臉助攻，我孤軍深入，今已為甚；奈何再進!以為政治儘可前進，軍事力量僅能以錦州為主，瀋陽左近為最大限度，雖利其關內戰事移於關外，但須保有營口、秦皇島等口岸，並得美方諒解協助。今日誠不可再進一步矣，徐之意見，蔣一一首肯，但他給熊式輝的命令，還是採納劉斐的意見。

此時蔣之心情，至為複雜。他在4月27日日記的「上星期反省錄」中記曰：

「本周局勢嚴重，內外夾攻，不僅俄與共協以謀我，而美馬且用最大壓力，使我對共屈服，……余惟忍耐不較，而堅持自我主張，不受其威脅所搖撼也。」

4月28日，蔣對馬歇爾說：

「美國往日對共在華北停戰時期之政策，雖取消極與懷柔政策，因共與俄（之交通）未打成一片，故美可以聲威制之。今後共在東北已與俄打成一片，對美已無所顧忌，亦無所企求，若不變更往昔之消極政策，而加以實力，積極干涉東北，則美國必不能貫徹協助我中央收復東北主權與和平統一之政策，而且美國在東亞之威望亦將喪失，不能挽救矣。」（選摘自《蔣介石與國共和戰（1945─1949）》）（待續）