金門某座小廟。

「古早……咳，以前呀沒有電視機的時候，爺爺奶奶會帶孫子來到廟裡看著畫對孫子說故事，基本上都是三國演義，水滸傳耳熟能詳的故事，教育意義極大。妳看那邊那個是戰宛城。」

「什麼？沒聽過？」

古蹟導覽小王子

「話說曹操……然後典韋手無寸鐵只好隨手抓著小孩揮舞……最後掛了。」

「哈哈……騙人。」

「真的啦，是三國演義的故事呢。」

「那……那個呢？」

「忠孝廉節之楊震辭金四知堂。」

「那個呢？」

「孔宣兵阻金雞嶺。」

「你怎麼都知道？」

「那當然，小弟當年號稱古蹟導覽小王子。」

「為什麼是小王子？」

「因為你是小公主啊。」

兩人對視片刻，開懷大笑。

想學閩南話嗎

金門某個小麵攤。「頭家，來兩碗蚵仔麵線，卡大碗欸。」「賀！」

她皺著眉頭，一頭霧水。「你們在說啥？」

「哈哈，閩南話，想學嗎？」

「好啊！勞駕您慢慢教我，不過這生蠔怎那麼小？」她夾起一顆石蚵問著。

「金門的蚵是長在石頭上面，比較小且顏色也比較暗淡，味道有點苦但會回甘，

這邊都叫石蚵，台灣本島都是吊著養殖比較多，個頭較大，品種不同養殖方式也不同，長大後有大有小，味道各有千秋！」

「原來如此！」她眼睛笑得跟月牙彎彎一樣可人。

水頭聚落，金門洋樓與古厝建築群樣貌最豐富的村子，金門俗諺說：「有水頭厝，山仔兜富。」山仔兜是珠山聚落薛姓，金門以姓氏聚落為主，在金門基本上問他哪裡人，就大概知道他的姓氏，比如珠山薛姓，瓊林蔡姓，古崗董姓，水頭黃姓等。

「這位有故事的女同學，這裡是這幾晚你要住的地方，是古厝改建的民宿，建築形式是一落四櫸頭呢，十分古色古香。」

「一落四櫸頭？」她歪著頭看著我。

「不明白？沒關係，反正就是很有特色，然後這個是門檻走的時候呢，要跨過去，這個象徵主人的面子，有句台灣俗語叫侵門踏戶，踩門檻入內是很不禮貌的行為，災某。」

「賀！挖災。」她開心的說著剛學不久的閩南話。

「不錯欸，現學現賣。」

送她進房後，轉身離開，正發動機車準備離開時，後面傳來一聲叫喚。

一轉頭，見她從門邊探頭出來字正腔圓地說:「導遊大人，辛苦您了，麼麼噠。」說完便關上門回去了。

麼麼噠？啥意思？

熬夜學唱望春風

是夜，月明星稀但無有烏鵲南飛，只有我正萌芽的意惹情牽。

倒數第二天，我帶她來太武山的觀兵處看日落，金門土質關係特別適合種植高粱，橘紅色的夕陽灑在山下一片片的高粱田，與遠方的海平面交織令人心醉的夕照，原本離我有點距離的她，突然湊了過來。

由小漸大聲音緩緩唱著：「獨夜無伴守燈下，春風對面吹……」

雖然閩南語說得很怪，歌不成調，但我知道這是《望春風》。她？

聽著聽著我笑了出來。

「哼，我昨晚熬夜學了很久，還笑話我。」她惱怒的往旁移了一步。

我徐步靠近她，看著她的眼睛，突然想起那首漢化的民謠。輕聲唱：「小黃鸝鳥兒阿……」這是首蒙古民謠，她來自草原。

夕陽西下，兩個人兒，肩併著肩徐步下山，不發一語。

多年後，時常懷念那時單純的自己，簡單的情感，以及那段不想走完的下山路。

翌日，水頭碼頭。

「這個貢糖、牛肉乾還有高粱酒，帶回去分享給同學，給妳的胃留個念想。」我將準備好的伴手禮一股腦兒塞在她手中。

她愣著看著我，隨即笑了。

要入關檢查前，她一直看著我，空氣突然有點凝固。

「你……，沒有什麼要對我說的嗎？」她那雙大眼睛期盼的看著我。

「哈哈，一路順風，歡迎常來玩。」我不知所措的擠出這兩句。

「傻 子！」她皺著眉頭罵了句，放下手上的行李，走向我，張開雙臂擁著我，我愣了一下，輕輕的反手環著她。

她踮起腳尖，在我耳邊輕聲說道︰「我不知道往後甚至餘生，但此刻我挺喜歡你的，如果你也是如此，我在海的另一邊等你。」

隨後她轉身，拿著行李入關，正當她要消逝在轉角時，「等我！」看著她的背影，這是我人生第一次如此聲嘶力竭。

不顧一切的愛情

「我等你。」她愣了一下，轉過頭的瞬間是我此生看過最美的風景。

過沒多久，我捧著一顆心，去追尋那不顧一切，不知往後的愛情。

最後，她走進自己的人生，我漂泊在我未知的旅程。（酒肉浮生／金門大學畢業生）