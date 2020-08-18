無色覺醒》王丰：「五眼聯盟」到底為何？日本會是第六隻眼？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第698集播出，由歷史作家王丰先生主講，綜合評論理性分析：「五眼聯盟」到底為何？日本會是第六隻眼？

日本防衛大臣「河野太郎」，在參加英國外交事務委員會主席「托馬斯．圖根德哈特」（Thomas Tugendhat）所負責由英國保守黨議員成立的「中國研究小組」會議時，提及日本欲擴大與「五眼聯盟」（Five Eyes）的情報合作關係，河野表示，如果「五眼聯盟」邀請日本加入，日本會歡迎這個決定，圖根德哈特對河野的提議也表示歡迎。但微妙的是，日本國家媒體卻有默契的，幾乎沒有報導這個消息。

「五眼聯盟」是由「美國」、「英國」、「加拿大」、「澳大利亞」、「紐西蘭」五個英語系國家所組成。在二戰爆發初期，美國當時採取孤立主義並未參戰，對國與國之間，也沒有情報相關的合作事宜。直到「珍珠港事件」（Attack on Pearl Harbor）爆發，美國對日本宣戰後，美英才開始於軍事情報交流合作。

太平洋戰役，美國迫切需要破譯日本海軍的通信密碼，而當時日本情報是向德國學習，而在歐洲戰場裡，英國是最熟悉德國的，因此1943年4月美國軍事情報局，派人到英國布萊切莊園（Bletchley Park），向英國密碼人員學習德國超級密碼破解技術。隨後英美正式簽約情報分享、人員交流，共同應付日本、德國之軍事威脅。

二戰期間是促使英美兩國情報合作的契機。但當二戰結束後，英美兩國為了共同抵禦前蘇聯為首的共產主義世界陣營，雙方於1946年3月簽訂「英美防衛協定」（UKUSA Agreement），這也便是「五眼聯盟」的前身。

但二戰過後，歐洲大陸一片荒蕪，大英帝國榮光不在，相對於美國因本土並未受到戰爭波及，趁勢而起稱霸全球。英國面對強勢盟友，為強化在「UKUSA」的份量，於是又拉攏大英國協其他三國成員「加拿大」、「澳大利亞」與「紐西蘭」，「五眼聯盟」正式成立。

1948年英、美、加、澳、紐等五國共同簽署「電子間諜網絡協議」情報分享，聯合攔截敵國情報。隨後冷戰情勢升溫「五眼聯盟」為了更有效的對共產世界進行監控，便於1971年正式成立代號「梯隊系統」（Echelon）項目計劃，主要進行對前蘇聯與東歐國家，軍事和外交的監控。至20世紀末，並發展成為能夠監控大量私人和商業等，數據通信的全球系統，「五眼聯盟」監控範圍更是無遠弗屆。

不僅如此「五眼聯盟」對北約盟友德國也不避諱。德國總理「梅克爾」被監聽超過十年時間，此外巴西前總統「羅塞夫」也同樣被監聽。此事引起「五眼聯盟」之外，其他美國盟國的強烈不滿。梅克爾曾要求，時任美國總統奧巴馬提出解釋，奧巴馬表示，自己任內美國並沒有監聽梅克爾，將來也不會。

「五眼聯盟」種種監控行徑，一直屬於國家級極機密，直到2013年5月美國中央情報局（CIA）前職員，愛德華·史諾登（Edward Joseph Snowden）向媒體透露代號「稜鏡」計劃（PRISM），事情的才公諸於世。「PRISM」起初是針對恐怖組織進行監控，隨後卻演變成針對所有網路使用者的監控計畫。根據華盛頓郵報、衛報報導，有好幾家美國網路科技巨頭公司，疑似被參與了這項監聽計劃。但也未經過其相關證實。

即使「五眼聯盟」對全世界進行監控，仍就擋不住中國大陸崛起的勢頭。為加強對中國大陸與朝鮮半島的監控，「五眼聯盟」極力拉攏日本，日本也是猶抱琵琶半遮面。有大陸學者則認為，美國拉攏日本對付中國早已不是新鮮事。

美國與日本情報交換本就密切往來，就算日本亟欲成為第六眼。其與情報聯盟之間變化也不會太大。即使如此，「五眼聯盟」在未來中美關係立場矛盾升溫下，依舊會扮演一個非常關鍵的角色。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！